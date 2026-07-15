Colombia avanza en la ampliación del acceso sanitario de carnes al mercado chino

Una delegación de la Administración General de Aduanas de China (GACC) realizó una visita técnica a Colombia para evaluar el sistema de inspección, vigilancia y control sanitario del país, en un proceso que busca ampliar las exportaciones de carne bovina y avanzar en la apertura del mercado chino para la carne porcina y aviar.

Durante una semana, la misión recorrió cuatro establecimientos exportadores de las cadenas bovina, porcina y aviar, además del Puerto de Cartagena y el Laboratorio Microbiológico y Fisicoquímico de Alimentos y Bebidas del Invima.

Expertos hablan de la carne roja en la dieta de las personas Foto: ImgFX, referencia

Allí verificó los procesos de inspección oficial, trazabilidad, control sanitario y las capacidades técnicas que respaldan la inocuidad de los productos destinados a mercados internacionales.

En el caso de la carne bovina, la visita incluyó la auditoría a dos plantas que se encuentran en la etapa final de registro ante la autoridad sanitaria china: Alimentos Cárnicos S.A.S., en Envigado (Antioquia), y Frigoríficos Ganaderos de Colombia S.A., en Corozal (Sucre). Su habilitación permitiría aumentar el número de establecimientos autorizados para exportar carne bovina al mercado chino.



La delegación también inspeccionó una planta de beneficio y desposte de porcinos y otra de beneficio y desprese de aves, como parte del proceso de admisibilidad sanitaria que Colombia adelanta para estos productos.

Las visitas tuvieron carácter diagnóstico y permitirán continuar con la evaluación técnica, antes de avanzar en la negociación de los protocolos sanitarios y certificados requeridos para su exportación.

Al cierre de la misión, el director general del Invima, Francisco Rossi, señaló que la visita fortalece la confianza entre ambos países y permite mostrar las capacidades del sistema sanitario colombiano para responder a las exigencias de los mercados internacionales.

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El proceso cuenta con la articulación del Invima, el ICA, los ministerios de Agricultura, Comercio y Relaciones Exteriores, ProColombia, la Embajada de Colombia en Beijing y los sectores productivos.