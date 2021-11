Colombia, ¿en riesgo de quedarse sin regalos de Navidad?

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, explicó en Sala de Prensa BLU cómo afecta la crisis de los contenedores al mercado colombiano. Advirtió, además, que esta situación se resolverá después de julio de 2022.

“Cuando la economía china se cierra los contenedores que salieron con carga no regresan. Cuando China reabre no hay contenedores vacíos. Entonces si se quiere montar en el contenedor disponible pague más. Los barcos no están llegando con las frecuencias, se están demorando 3 o 4 semanas en llegar los productos”, indicó Díaz.

El presidente de Analdex señaló que esta crisis está retrasando la producción en todo el mundo y para la Navidad, en el caso de Colombia, va a haber escasez de varios productos.

“Para la temporada navideña todo el tema de juguetería, luces navideñas. En promedio, a cada colombiano le corresponde tres velitas en diciembre, con la escasez toca de a una”, agregó.

En ese sentido, manifestó que dicha crisis no se puede suplir con producción nacional, pues materias primas e insumos vienen de otros países.

“En la industria manufacturera dependemos de la importación de materias primas. (…) Aquí dependemos de materias primas e insumos que vienen de Asia”, aseguró.

En cuanto a la solución de la crisis, el presidente Díaz citó a expertos que afirman que a mediados de 2022 se resolverá.

“A mediados del año entrante, dicen expertos, pero yo pienso que se soluciona para Europa y Estados Unidos. Para los navieros nosotros no somos la prioridad. Esto se resuelve con más barcos y contenedores”, sentenció.

