Colombia podría enfrentar una crisis fiscal potencialmente 'devastadora' si no toma medidas: Carf

"Las medidas de ajuste fiscal estructural no dan espera, so pena de que el país enfrente una situación de estrés financiero, con consecuencias económicas potencialmente devastadoras", aseguró el Comité Autónomo de la Regla Fiscal tras su revisión del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El Carf, creado por ley para monitorear la evolución del estado financiero del gobierno, advirtió que este año el déficit total podría llegar al 7.4% del PIB porque aún no se ha tomado la decisión de recortar el presupuesto y cada día que pasa la efectividad de un recorte se reduce. En contraste, el gobierno saliente proyecta que déficit de 2026 sería del 5.1% del PIB.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila anunció la necesidad de una reforma tributaria de 30 billones de pesos para enderezar las cuentas de la nación, pero la responsabilidad de tramitarla recaerá en el gobierno de Abelardo De La Espriella. De La Espriella y el próximo vicepresidente, José Manuel Restrepo, han dicho que se tendrá que realizar un ajuste en gastos de unos 70 billones de pesos y que no acudirán a nuevos impuestos para la clase media.

Hasta ahora, ni el Marco Fiscal del gobierno saliente, ni el electro presidente De La Espriella han expuesto un plan detallado sobre las medidas de ajuste. Es decir, no hay claridad sobre a quiénes exactamente se cobrarían más impuestos o en dónde se reducirían los gastos. Un punto sobre el que también llama la atención el Carf cuando dice que "el simple anuncio de medidas, sin decisiones de política concretas, no permite restablecer la confianza".



Para el comité el escenario planteado en el marco fiscal implica que se el gobierno está siendo más optimista de lo que debería sobre sus ingresos futuros, menos sincero sobre los gastos que realmente tendrá y 'optimista' sobre la evolución de la deuda total.

Finalmente, el comité recordó que la decisión de romper la regla fiscal desde el año pasado impactará las finanzas de la nación por la siguiente década, lo que invita a reflexionar sobre la importancia de empezar a arreglar los problemas desde ya.