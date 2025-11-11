La directora del Dane, Piedad Urdinola, presentó el censo económico nacional, explicando que tras 34 años el país volvió a tener una imagen clara y actualizada de su economía urbana. Lo que hizo la entidad fue identificar las unidades económicas urbanas de los 1.102 municipios del país, San Andrés y Providencia, y 18 áreas no municipalizadas.

Además, Urdinola explicó que esta información será de libre acceso y permitirá que todas las personas la puedan utilizar, por ejemplo, a la hora de iniciar un negocio.

"A una persona del común le va a ayudar a tomar decisiones, cualquier persona que esté pensando en poner un negocio, hacer un emprendimiento, grande o pequeño, va a poder aquí mirar cuáles son los costos de un negocio similar al que tiene, por ejemplo, puede ir a la ciudad de Bogotá o cualquier otra ciudad y municipio que tenemos en el país y ver un negocio del área que quiere, pensemos una peluquería, pues cuántos costos tiene, cuáles son sus ingresos, cuánto personal tiene y esto le ayudará a planear mucho mejor su emprendimiento", dijo Urdinola en diálogo con Blu Radio.

Colombia vuelve a tener imagen actualizada de su economía urbana: directora Dane por censo económico Foto: suministrada

El censo identificó y caracterizó 2.005.613 unidades económicas en zonas urbanas de los 1.102 municipios de Colombia, la isla de San Andrés y Providencia, y otras 18 áreas no municipalizadas. Las labores de campo se realizaron entre 2024 y 2025, con un despliegue de más de 8.000 censistas que recorrieron más de 500.000 manzanas en todo el país, la cobertura promedio fue superior al 98.2 %.



“El censo económico no solo actualiza el mapa de la economía urbana después de más de tres décadas, sino que nos entrega una radiografía completa, a color y en alta definición, sobre cuántas unidades económicas existen, dónde están y a qué sectores pertenecen. Cada cifra es el reflejo del trabajo de miles de personas y de la confianza de quienes abrieron sus puertas para construir esta fotografía del país productivo”, señaló Urdinola.

