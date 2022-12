¿Cómo frenar la catástrofe del desempleo en el país? Hablan los empresarios

Las preocupantes cifras de desempleo reflejan un problema que en Colombia empeoró con la pandemia del COVID-19. El fenómeno golpea con fuerza a miles de empresarios, pero castiga con mayor crudeza a las mujeres. En Mañanas BLU, hablaron de la problemática dos mujeres que dan empleo en el país: María José Bernal y Juliana Barreto. Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, también se refirió al tema.

La economista Maria José Bernal, subgerente de la empresa Cadenas y Complementos, aseguró que urgen medidas que permitan contener la crisis.

“Lo que necesitamos es dos cosas: flexibilizar el mercado laboral, que no sea tan costoso ni complicado generar empleo y facilitar la creación de empresas”, afirmó Bernal.

“Nos enfrentamos a la hora de crear empresa con una estructura tributaria sofocante para la empresa. Además, es completamente complicado y costoso contratar personas”, añadió.

Bernal aseguró que las licencias de maternidad dificultan la contratación de mujeres.

“Los empresarios en general, no solo he oído a uno solo sino a más personas, no buscan contratar mujeres en edad reproductiva porque si las contratan, las capacitan, ahí mismo saben que se van de licencia”, sostuvo.

En concepto de la abogada Juliana Barreto, empresaria de la compañía La Carreta,

es muy difícil que la legislación cambie rápidamente.

“Con lo que aprendamos de esta pandemia vendrán algunos cambios”

, sostuvo.

Según la jurista, los empresarios deben aprender a ajustarse y sobrevivir.

“Hay que cuidar nuestro recurso humano como el valor más importante de nuestra organización, porque son familias ante todo que están trabajando para las empresas que uno dirige”, complementó.

De acuerdo con Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería,

uno de los problemas relacionados con el desempleo es la inflexibilidad.

Además, dijo que se necesitan incentivos para que los empresarios hagan posible el cierre de la brecha de género laboral al contratar más mujeres,

indicó.

Escuche la opinión y el análisis en Mañanas BLU 10:30 cuando Colombia está al aire:



