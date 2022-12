Con la reforma tributaria puede haber espanto empresarial: Fenalco

El presidente de Fenalco, Guillermo Botero, aseguró que los comerciantes tienen más preocupación por la reforma tributaria estructural que por el acuerdo de paz con las Farc.



"Si en lo que respecta al acuerdo con las Farc hay temores, con la próxima Reforma Tributaria puede haber espanto empresarial", manifestó.



En el marco del Congreso de Fenalco en Armenia, el dirigente gremial aseguró que la reforma tributaria debe centrarse en ampliar la base tributaria, racionalizar el Estatuto Tributario, reducir los impuestos a las sociedades y consolidar la lucha contra la evasión y elusión.



"En lo corrido del siglo 21, se han expedido 31 leyes y 17 decretos leyes que modifican el Estatuto Tributario. Esto significa que, al menos, se han proferido 3 reformas de índole impositivo por año. Hasta los planes de desarrollo se han convertido en un mecanismo de ajuste fiscal. Se cree erróneamente que los colombianos no hemos hecho un esfuerzo. En el año 2010, el recaudo fue de 70 billones de pesos y para 2016, se estima en 130 billones, con un incremento del 86 %. Los colombianos le hemos cumplido al país en esta materia", dijo Botero.



Para el dirigente gremial, el comercio es el sector más sensible frente a los impuestos indirectos, en la medida que estos generan un aumento de la informalidad, la elusión y el contrabando.



"Los recursos no deben provenir sólo del aumento de las tarifas. En nuestra opinión, actualmente hay sectores económicos que gozan de una zona de confort que no tiene el comercio. Debido a la necesidad fiscal que tiene el país, quiero hacer un amable llamado a que no sean los consumidores los que tengan la mayor carga y que el comercio pueda ser más competitivo frente a los fenómenos enunciados. Léase evasión, elusión y contrabando", indicó el presidente de Fenalco.



El dirigente gremial reiteró su llamado a Gobierno para que en vez de un aumento de 3 puntos porcentuales el IVA, se reduzca un punto y se establezca una tarifa general del 15 %, "incluyendo además, productos excluidos en las tarifas del 5 y 10 %. Muy probablemente sea más provechoso para el fisco y los colombianos".