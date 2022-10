Conconcreto afirma que actuaciones en sector infraestructura son transparentes

Según Conconcreto, durante el proceso licitatorio no sostuvo ningún tipo de acuerdo, ni convenio con las otras empresas que participaron en la licitación del Tercer Carril que pueda violar las leyes de competencia.



“No ha sido, ni es, ni será una práctica de nuestra compañía”, resaltó la empresa.



También, agregó que desde el mes noviembre de 2016, entregó la totalidad de la información solicitada por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien desde hace cuatro meses adelanta investigaciones sobre este proceso licitatorio.



A la fecha, a Conconcreto no se le ha pedido información adicional, y dice que está dispuesta a colaborar entregando la información que cualquier órgano de control requiera.



