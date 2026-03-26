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Blu Radio  / Economía  / Contraloría pide a Gobierno justificar los 8.68 billones que busca recaudar en emergencia económica

Contraloría pide a Gobierno justificar los 8.68 billones que busca recaudar en emergencia económica

El ente de control advirtió que existen vacíos legales en los decretos de emergencia económica expedidos por el gobierno y pide al gobierno que no deje programas desfinanciados.

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