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Blu Radio  / Economía  / Contraloría: “Preocupa que plata de pensiones se use en gasto corriente”

Contraloría: “Preocupa que plata de pensiones se use en gasto corriente”

Según David Fernández, contralor delegado para el sector trabajo, existe un riesgo inminente de que estos recursos, que corresponden al ahorro individual de miles de colombianos, terminen financiando el gasto corriente del Estado en lugar de ser resguardados para el pago de futuras jubilaciones.

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