Credicorp Capital sobre economía: “Colombia está rebotando, pero no crece como debería”

La renuncia de Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda impactó en diversas áreas de la economía colombiana. En un diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el economista y jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia, habló sobre las implicaciones que esto tiene y las perspectivas en materia fiscal con una reforma tributaria incierta.

Y es que la salida de Bonilla del cargo fue recibida con incertidumbre por los mercados, quienes habían comenzado a mostrar cierto grado de confianza. En ese sentido, Velandia señaló que el nombramiento de Diego Guevara como sucesor en esta cartera podría representar algo positivo, dado su historial dentro del Ministerio de Hacienda y su compromiso con la estabilidad fiscal.

“Cuando llega Ricardo Bonilla evidentemente tomó un tiempo para que los mercados tuvieran confianza en él, simplemente porque era una persona relativa desconocida, sobre todo para los inversionistas extranjeros que invierten en la deuda pública colombiana, en nuestro país, en general. Así que uno de los grandes temores de este año había sido que el ministro Bonilla tuviera que dar un paso al costado. Dicho eso, creo que el Gobierno actuó bien ayer, nominando muy rápidamente al nuevo ministro y dentro de la baraja de posibles candidatos”, comentó.

Tal vez Diego Guevara era la mejor opción, básicamente porque él alcanzó a trabajar o ha estado todo el tiempo más bien dentro del Ministerio de Hacienda. Como viceministro general de Hacienda, trabajó con José Antonio Campos, pero muy importante, Diego Guevara permanentemente ha dado mensajes positivos o favorables en términos de estabilidad fiscal y de compromiso con las metas y la regla fiscal. Entonces es una persona ya conocida dentro del mercado y eso creo que es bastante positivo añadió.

Implicaciones para la inversión extranjera

La economía colombiana se encuentra en un proceso de recuperación tras los efectos adversos del año pasado, donde el crecimiento fue de solo 0.6 %. Este año, la expectativa de crecimiento es moderada, rondando el 1.8 %, según detalló.

A pesar de esto, Velandia advirtió que el país tiene la capacidad de crecer más, si no fuera por la incertidumbre generada por cambios regulatorios en el entorno económico.

“Llevamos ya dos años largos donde no hay claridad en muchos de estos frentes. Por lo tanto, Colombia está rebotando, pero no está creciendo a lo que debería y no lo va a hacer seguramente el próximo año a las tasas que podría, de tal manera que se cierren brechas sociales. Entonces, de nuevo todo es relativo, el año pasado crecimos 0.6, este año 1.8”, precisó.