¿Cuánto cuesta vivir en el barrio más 'cool' de Bogotá? Estos son los precios

Restaurantes, cafeterías, librerías, espacios culturales y calles que invitan a caminar hacen parte del atractivo de uno de los sectores más reconocidos de Bogotá. Su ambiente urbano llamó recientemente la atención internacional, pero vivir allí es una experiencia muy distinta a visitarlo durante unas horas.

El reconocimiento de este barrio también despierta una pregunta entre quienes buscan arrendar o comprar vivienda en la capital: ¿cuánto dinero se necesita realmente para instalarse en este sector?

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Un análisis del portal inmobiliario Fincaraíz permite conocer los valores de los apartamentos, las alternativas disponibles y las diferencias de precios frente a otras zonas de Bogotá.

¿Cuál es el barrio más 'cool' de Bogotá?

Se trata de Chapinero Alto, que ocupó el séptimo lugar en la clasificación de los 40 barrios más 'cool' del mundo en 2026, elaborada por la revista internacional Time Out.



La publicación destacó su oferta gastronómica, sus negocios independientes, la diversidad cultural y la posibilidad de recorrer diferentes establecimientos caminando.

Sin embargo, el atractivo del sector también se refleja en el mercado inmobiliario, donde los precios por metro cuadrado pueden representar una barrera importante para quienes desean mudarse.

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¿Cuánto cuesta arrendar un apartamento en Chapinero Alto?

Según cifras de Fincaraíz, el arriendo promedio de un apartamento en Chapinero Alto es de $3,7 millones mensuales, para una vivienda de aproximadamente 54 metros cuadrados.

El costo mensual del arriendo por metro cuadrado oscila entre $55.000 y $70.000, aunque existen diferencias importantes dependiendo del tamaño, la ubicación y las características del inmueble.

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Por ejemplo, quienes buscan alternativas más económicas pueden encontrar apartaestudios desde $1,9 millones mensuales, mientras que los apartamentos de dos habitaciones tienen precios que van desde $2,5 millones hasta $4,7 millones.

En el segmento de lujo o de inmuebles amoblados, los arriendos pueden superar los $9 millones mensuales.

Para comparar, el portal reporta un arriendo promedio de $1,9 millones en Engativá, $3,1 millones en Suba y $4,6 millones en Usaquén, aunque los tamaños de las propiedades son diferentes.

Chapinero Alto. Foto: Colombia Travel.

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¿Cuánto cuesta comprar un apartamento en Chapinero Alto?

El análisis señala que un apartamento en Chapinero Alto cuesta en promedio $788 millones, con un área aproximada de 78 metros cuadrados. El valor por metro cuadrado suele ubicarse entre $6 millones y $12 millones, con un promedio cercano a $10,1 millones.

Los apartamentos en edificios de más de 20 años generalmente se encuentran en la parte baja de ese rango, mientras que las construcciones nuevas alcanzan valores superiores.

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También existen proyectos en preventa desde $412 millones para apartamentos de 34 metros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a $12 millones por metro cuadrado.

Cabe aclarar que los valores corresponden a precios anunciados en el portal inmobiliario y pueden variar al momento de negociar.

¿Podrían subir los arriendos en Chapinero Alto tras el reconocimiento?

La exposición internacional podría atraer a más compradores, extranjeros, trabajadores remotos y personas interesadas en alojamientos de corta estancia. Sin embargo, eso no significa que los precios vayan a aumentar de forma inmediata.

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“Chapinero Alto ya era un sector atractivo para vivir e invertir, pero este tipo de reconocimientos le da una visibilidad internacional adicional. Puede despertar el interés de extranjeros, nómadas digitales y trabajadores remotos que buscan barrios caminables y con oferta cultural. Sin embargo, un ranking por sí solo no cambia los precios de un día para otro”, explicó Lesly Posada, directora comercial de Fincaraíz.

Actualmente, el portal registra alrededor de 200 apartamentos en arriendo publicados en el sector. Si el interés continúa creciendo y la oferta no aumenta al mismo ritmo, podría generarse un aumento en los precios, especialmente en viviendas amobladas y de corta estancia.

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No obstante, los arriendos de vivienda urbana tradicional están sujetos a los límites legales de incremento anual establecidos en la Ley 820 de 2003, vinculados al IPC. Por eso, un reconocimiento internacional no permite aumentar arbitrariamente el canon de un contrato vigente.