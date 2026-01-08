¿Desde cuándo sube el arriendo en 2026? Lo que debe saber para evitar cobros injustos

Con la confirmación de que la inflación en Colombia cerró el 2025 en 5,1 %, millones de colombianos que viven en arriendo se preguntan cuándo verán reflejado ese incremento en sus pagos mensuales. La respuesta es clara: el aumento no es automático con la llegada del año nuevo ni con el anuncio del DANE.

Según la Ley 820 de 2003, que regula el arrendamiento de vivienda urbana en el país, el propietario solo puede subir el precio del canon cada vez que el contrato cumpla 12 meses de vigencia o al momento de su renovación. Esto significa que, si usted firmó su contrato en agosto, solo pagará el nuevo valor a partir de agosto de 2026.



El calendario del incremento en el arriendo

El ajuste depende exclusivamente de la "anualidad" de su contrato. Aquí le explicamos los escenarios más comunes:



Si su contrato se renueva en enero: usted será de los primeros en sentir el alza del 5,1 %, siempre y cuando el propietario le notifique formalmente antes de la fecha de pago.

usted será de los primeros en sentir el alza del 5,1 %, siempre y cuando el propietario le notifique formalmente antes de la fecha de pago. Si su contrato se renueva en meses posteriores: seguirá pagando el valor actual (el de 2025) hasta que se cumpla el año de haber firmado o de la última renovación.

seguirá pagando el valor actual (el de 2025) hasta que se cumpla el año de haber firmado o de la última renovación. Contratos vigentes: ningún arrendador puede exigirle un aumento antes de que se cumplan los 12 meses, incluso si el salario mínimo o la inflación ya subieron.

Arriendos en Colombia. Foto: Blu Radio y Freepik

Requisitos para que el cobro sea legal

Para que el incremento sea válido, no basta con que pase el tiempo. El arrendador debe cumplir con dos pasos fundamentales:



Notificación previa: el propietario debe informarle por escrito (ya sea por correo físico certificado o electrónico, según lo pactado en el contrato) el monto del incremento y la fecha exacta en la que empezará a regir.

el propietario debe informarle por escrito (ya sea por correo físico certificado o electrónico, según lo pactado en el contrato) el monto del incremento y la fecha exacta en la que empezará a regir. Tope máximo: por ley, el aumento no puede superar el 100 % del IPC del año anterior. En este caso, nadie puede cobrarle más del 5,1 % de incremento en 2026.

Además, existe un límite comercial que pocos conocen: el valor del arriendo nunca podrá exceder el 1 % del valor comercial del inmueble. Si el ajuste del 5,1 % hace que el canon supere ese tope, el cobro sería ilegal.

Recuerde que este ajuste es para vivienda urbana. Los locales comerciales se rigen por el Código de Comercio, donde el aumento se pacta libremente entre las partes al momento de firmar el contrato.