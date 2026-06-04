Cuenta regresiva para Colombia: 6 de julio plazo máximo para evitar aranceles de 12,5 % de EE. UU.

Las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos podrían enfrentar un nuevo obstáculo comercial. El Gobierno estadounidense evalúa la posibilidad de aplicar un arancel adicional del 12,5 % a ciertos productos provenientes de Colombia, tras identificar presuntas deficiencias en las herramientas y controles destinados a prevenir el trabajo forzado dentro de las cadenas de producción y comercio del país.

La investigación fue abierta por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), con base en la Sección 301 de su Ley de Comercio, una herramienta utilizada para examinar prácticas que podrían afectar las condiciones del comercio internacional.

Frente a este escenario, el presidente de Analdex, Javier Díaz, señaló que no todos los productos colombianos resultarían afectados en caso de que la medida entre en vigencia. Explicó que algunos bienes que actualmente están excluidos de aranceles, como el café, el banano y varias frutas, mantendrían ese beneficio debido a que no son producidos en territorio estadounidense.

Sin embargo, advirtió que el riesgo está en aquellos productos que hoy enfrentan gravámenes y que podrían ver incrementados sus costos de ingreso al mercado norteamericano. Entre los sectores que generan preocupación se encuentra el floricultor, uno de los principales exportadores del país hacia Estados Unidos.



Por ello, Analdex hizo un llamado al Gobierno nacional para iniciar conversaciones con las autoridades estadounidenses y buscar mecanismos que permitan minimizar el impacto de una eventual decisión.

Aranceles de Estados Unidos a Colombia Foto: Image FX

Por su parte, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, aseguró que la investigación debe asumirse con la mayor seriedad y recordó que Colombia tiene plazo hasta el próximo 6 de julio para presentar una respuesta técnica que evite sanciones comerciales.

Lacouture afirmó que el Gobierno debe demostrar con acciones concretas que el país rechaza el trabajo forzado, fortalecer los controles sobre las cadenas de suministro y avanzar en medidas que garanticen una mayor trazabilidad de los productos exportados. También pidió reforzar la cooperación aduanera y establecer mecanismos más estrictos de debida diligencia sobre el origen de los insumos.

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La presidenta del gremio advirtió que una respuesta insuficiente podría afectar la competitividad de las empresas colombianas, poner en riesgo empleos y dificultar el acceso de productos nacionales al principal mercado de exportación del país.

Mientras se acerca la fecha límite para responder a las observaciones de Estados Unidos, los gremios coinciden en que la prioridad debe ser evitar una medida que podría tener repercusiones significativas para el comercio exterior colombiano.

