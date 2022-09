¿De dónde saldrán los recursos para programa de jóvenes que propone Petro?

Luego de la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre un subsidio para los jóvenes en “riesgo” de caer en actos de criminalidad, para que no entren o dejen de estar en bandas delincuenciales, varias fueron las reacciones y dudas sobre, por ejemplo, de dónde saldrían los recursos para apoyar dicho programa.

En diálogo con Mañanas Blu, la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, explicó que el dinero vendrá de los recursos de la reforma tributaria que actualmente se debate en el Congreso de la República.

Según detalló, se estima que sea un billón de pesos, los cuales saldrán de los 14 billones pesos que “se están presentando en la reforma tributaria, de los contribuyentes”. En ese sentido, aclaró que el presidente Petro les dio una “noción el presupuesto” dispuesto para apoyar a unos 100.000 jóvenes, que es una aproximación, de acuerdo con los recursos disponibles.

“Se está solicitando para el año entrante en la reforma tributaria, que necesariamente nos va a dar los recursos para poder gestionar estas apuestas del gobierno de cambio. Estamos hablando de 14 billones de pesos. La cifra específica para el caso de los jóvenes es de un billón de pesos”, recalcó.

Cielo aclaró que es un plan piloto para los jóvenes en estado de mayor vulnerabilidad y que dichos recursos “no tocaran los fondos privados de pensiones”; aseveró que se mal interpretaron las declaraciones del jefe de Estado.

¿Quiénes pueden participar de este programa de jóvenes?

“(…) Que den muestras de ya no estar en criminalidad”, respondió la directora del DPS; agregó que se crearán programas para acompañar a los jóvenes y “sacarlos de esos riesgos” con ayuda de una fuente de ingresos.