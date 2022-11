Día sin IVA este viernes: todo el comercio se compromete a no subir los precios

A través de redes sociales y a pocos días del primer día sin IVA en Colombia, cientos de usuarios han denunciado el incremento súbito de precios de algunos electrodomésticos y productos en los grandes almacenes y superficies del país.

De acuerdo con las denuncias, en establecimientos como Falabella, Alkosto, Homecenter, Price Smart, entre otros, algunos productos de venta online han subido de precio repentinamente de cara al día sin IVA este viernes.

Al respecto, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, negó, en diálogo con Mañanas BLU, que los grandes almacenes estén especulando con los precios o manipulándolos para afectar a los consumidores.

“Los establecimientos de comercio no tienen ninguna intención de beneficiarse más allá de lo estipulado por la ley del Gobierno y hacerles grato a los colombianos este día sin IVA”, manifestó.

Sin embargo, reconoció que en algunos productos, especialmente en tecnología y electrodomésticos, han habido incrementos de precios que se han dado por varias razones: “porque la gente compara los precios de promoción que están en fechas determinadas o hasta agotar existencias y por el aumento del precio del dólar en las importaciones”.

“Muchas veces los precios se ven influenciados por el precio del dólar, pero no es una tendencia ni es generalizado. Lamentablemente, las redes sociales vuelven generalizados los temas”, sostuvo.

Grandes almacenes y el comercio en general dicen no al alza de precios

En diálogo en primicia con Mañanas BLU, Cabal anunció un acuerdo entre los grandes almacenes y el comercio en general para evitar el alza de los precios y la especulación de los mismos de cara al día sin IVA este viernes.

“Hoy vamos a sacar un acuerdo de todos los establecimientos grandes, medianos y pequeños comprometiéndose públicamente con los colombianos en este sentido (no subir los precios)”, reveló el presidente de los comerciantes.

Dentro del acuerdo, explicó, no solo se destaca el decir no al alza de los precios, sino también a respetar los productos que para el 19 de junio (primer día sin IVA) están en promoción. Estos productos gozarán de esa promoción y sobre ese precio se aplicará el descuento del IVA.

“Se comprometen a no hacer alzas de precios durante estos días, a que si hay productos en promoción que los cobija el 19 de junio, esos productos van a gozar no solo del descuento de la promoción, sino además sobre ese precio final se va a poner la disminución del IVA y no sobre el precio original. Además, habrá un centro de atención de quejas de los clientes”, dijo Cabal al ser preguntado a fondo por el acuerdo del comercio.

Cabe resaltar que el acuerdo entre el comercio tendrá vigencia a partir de este martes 16 de junio.

