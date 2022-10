Disminución de IVA a combustibles no se traduciría de inmediato en rebaja a gasolina

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó en Mañanas BLU la idea del Gobierno de rebajar el IVA a los combustibles del 19 % al 5 %. El funcionario explicó que la disminución del gravamen no significará inmediatamente una reducción en el precio de la gasolina.



“En este momento no estamos presentando los números de cuánto bajaría el combustible a los consumidores finales porque estamos, primero, teniendo el análisis con el Congreso de si están de acuerdo con la rebaja del IVA”, sostuvo.



“La idea no es, en este momento, decirles ‘señores va a bajar el precio $ 700 y que empiece a subir mañana’, porque eso no sería responsable con el consumidor. La idea es que entre el subsidio que se entrega para mantener una estabilidad de precio y el impuesto, haya una equivalencia”, añadió.



“La disminución no es automática”, acotó.



“Como la composición del precio final tiene que ver con los precios internacionales del crudo, si este subiera como viene subiendo en los últimos días, nosotros tendríamos que subir el precio al consumidor”, explicó.



“Con la bajada del impuesto, lo que estamos evitando es tener que hacer ese tipo de subidas”, afirmó.



Londoño también se refirió a las intenciones del Gobierno con la medida.



“Lo que buscamos es hacer, primero, más transparente el precio de los combustibles. Segundo, hoy existe un fondo de estabilización del precio de los combustibles que ha sido deficitario. El año pasado solamente representó 3,8 billones de pesos porque el precio paridad, es decir el precio internacional de los combustibles, estuvo mayor al precio en que se vende en Colombia”, declaró Londoño.



“Con esta medida lo que se busca es acercar a que los subsidios sean menores y no tiene sentido tener un impuesto de 19 % que no está cubriendo un gasto que nos está tocando hacer por el otro lado para compensar los precios de los combustibles”, agregó.



El viceministro de Hacienda también se refirió al retiro del apoyo por parte del Gobierno al artículo que permitía la transición de régimen pensional que estaba incluido en el Plan Nacional de Desarrollo.



“Es una medida inequitativa, no tiene sentido hoy permitir que unas personas que están en el régimen privado se trasladen a tener un mayor subsidio por parte del Estado en unas condiciones que tendrían que cubrir el resto de la población colombiana”, indicó el funcionario.







