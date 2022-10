Doce gremios estadounidenses expresan preocupación por la reforma tributaria del Gobierno Petro

Doce importantes gremios de los Estados Unidos enviaron una carta de seis páginas a Janet Yellen y Gina Raimondo, secretarias del Tesoro y de Comercio, en la que les trasladaron su preocupación acerca de la reforma tributaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la cual se debate en el Congreso colombiano.

La carta inicia con esta contundente afirmación: “Les escribimos para expresar nuestra gran preocupación por la reciente reforma tributaria de Colombia, en la que se establecen nuevos requisitos para las empresas estadounidenses que realicen inversiones y exportaciones a Colombia. La carta va con copia dirigida a Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Washington.

Los gremios le piden a las secretarias del gobierno Joe Biden que intercedan: “Les pedimos que se pongan en contacto inmediatamente con sus homólogos colombianos para asegurarse de que la medida final no se apruebe en su forma actual”. Una de las principales preocupaciones es sobre el estatus tributario de las empresas que deben tributar, así tengan o no residencia física en el país.

"Es necesario un compromiso urgente y directo por parte del gobierno de los Estados Unidos durante esta oportunidad crucial. Le animamos a que exijan al gobierno colombiano que suspenda el trámite de este proyecto de ley y que inicie una amplia consulta con las partes interesadas, incluidas las empresas locales y multinacionales que hacen negocios en Colombia. Uno de los objetivos principales del USCTPA era proporcionar a los inversores en Colombia y Estados Unidos un entorno fiscal y normativo predecible y transparente para facilitar la inversión. Los términos y condiciones del USTPA fueron creados a propósito para lograr este objetivo, y el proyecto de ley tributaria propuesto elude tanto el espíritu como el contexto de tales esfuerzos", concluye la misiva.

Los gremios que firman la carta fueron: The App Association American Chemistry Council Coalition of Services Industries Computer & Communications Industry Association Express Association of America Information Technology Industry Council National Foreign Trade Council Silicon Valley Tax Directors Group TechNet Travel Technology Association U.S. Chamber of Commerce United States Council for International Business.

