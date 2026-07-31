Dos millones de jóvenes no estudian ni trabajan en Colombia: ¿qué complica el primer empleo?

Según cifras del Dane, en Colombia hay más de 2 millones de jóvenes entre los 18 y 28 años que no estudian ni trabajan, lo que equivale al 20,3 % de la población en edad de trabajar. Y aunque miles buscan ingresar al mercado laboral, las empresas aseguran que tienen dificultades para encontrar a personas con las competencias que están buscando.

A su vez, el más reciente informe del Dane reveló que, durante el trimestre de abril y junio, la tasa de desocupación juvenil se ubicó en 14,7 %. Siendo Quibdó, Sincelejo y Cartagena las ciudades con los índices más altos.

En entrevista con Blu Radio, Hellen Tipian, líder de la zona andina de la Fundación Forge, explicó que las dificultades para acceder al primer empleo no responden únicamente a la falta de vacantes, sino a la desconexión entre la formación académica y las habilidades que actualmente buscan las empresas.

Aunque los conocimientos técnicos siguen siendo importantes, hoy los empleadores también valoran competencias como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el manejo de emociones bajo presión y las habilidades digitales.



“No hay una conexión real entre lo que se va a enseñar en los diferentes técnicos universitarios, [y] lo que hoy está pidiendo el mercado. (...) Te forman en contenidos técnicos, pero no en habilidades socioemocionales ni digitales, y hoy eso es algo muy importante y súper poderoso para poder vincularse”, explicó Tipian.

Hoja de vida Foto: Blu Radio.

¿Por qué es tan difícil conseguir el primer empleo?

Uno de los principales obstáculos aparece cuando las empresas solicitan experiencia para cargos que, en teoría, deberían permitir el ingreso de nuevos trabajadores. Esto deja a muchos jóvenes atrapados en un círculo interminable en el que no los contratan porque no tienen experiencia, pero no pueden adquirirla porque nadie les ofrece una primera oportunidad.

Si bien, Tipian, señaló que las empresas utilizan la experiencia previa como una forma de comprobar que el candidato posee las competencias necesarias para la vacante ofrecida, también indicó que la actitud termina siendo un valor agregado.

Publicidad

“La empresa te puede permitir todo lo teórico y lo puede hacer aprendiendo en la práctica, pero la actitud y ese tipo de competencias pues hacen el diferencial en el resultado que las empresas van buscando”, informó.



Errores en la hoja de vida

La Fundación Forge ratificó la importancia de adaptar la hoja de vida a los requisitos de cada vacante, al ser un factor determinante en si un joven avanza o no en el proceso de selección.

Entre los errores más frecuentes están utilizar una misma hoja de vida para todas las vacantes, presentar fallas de ortografía o un formato desordenado, incluir un correo electrónico poco profesional y limitarse a enumerar funciones sin destacar logros o resultados concretos.

También puede perjudicar al candidato no mostrar las habilidades adquiridas en proyectos escolares, voluntariados o actividades extracurriculares, así como recurrir a diseños demasiado complejos que dificulten la lectura por parte de los sistemas automatizados de selección.



¿Cómo aprovechar la IA?

Tipian aseguró que herramientas de inteligencia artificial pueden convertirse en un aliado para quienes buscan su primer empleo, pues sirven para mejorar la hoja de vida, prepararse para una entrevista y fortalecer el perfil profesional.

Publicidad

Sin embargo, advirtió que estas plataformas deben utilizarse como un apoyo y no para reemplazar la experiencia o las habilidades del candidato, pues los procesos de selección también evalúan la autenticidad y la capacidad de comunicación.

La líder de la zona Andina de la fundación afirmó que cerrar la brecha entre la educación y el mercado laboral requiere un trabajo conjunto entre las instituciones educativas. Para contribuir a ese objetivo, la organización desarrolla programas gratuitos de capacitación, preparación para procesos de selección y vinculación con empresas para facilitar el acceso al primer empleo.