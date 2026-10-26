Drogas La Rebaja acumula pérdidas por $170.000 millones y cierra más de 100 puntos de venta

La situación financiera de Drogas La Rebaja genera preocupación entre los trabajadores de Copservir. Davis Carbonell, presidente del sindicato Asocopservir, aseguró en diálogo con Blu Radio que la empresa acumula pérdidas por 170.000 millones de pesos y ha tenido que cerrar más de 100 puntos de venta durante el proceso de intervención, que, según indicó, ya completa su tercer año.

De acuerdo con el dirigente sindical, los problemas financieros también se reflejan en el desabastecimiento de algunas droguerías, una situación que afecta las ventas y puede generar nuevas pérdidas. Explicó que, al contar con menos mercancía, los establecimientos venden menos productos, lo que agrava las dificultades económicas y aumenta la preocupación por la continuidad de los puestos de trabajo.

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Carbonell señaló que esta situación pone en riesgo a los 5.300 asociados de la cooperativa y advirtió que la empresa podría llegar a un punto en el que resulte difícil recuperarla. Sin embargo, durante la entrevista no entregó una cifra exacta de los empleos que se han perdido como consecuencia de los cierres.

La intervención de Drogas La Rebaja comenzó con cerca de 5.800 empleos y, actualmente, la empresa tendría aproximadamente 5.100 trabajadores, lo que representa una reducción de casi 700 puestos de trabajo durante este periodo. Esta disminución se suma a la preocupación del sindicato por las pérdidas económicas y el cierre de más de 100 puntos de venta.



El presidente sindical también cuestionó algunas decisiones administrativas adoptadas durante los primeros años de la intervención, que comenzó bajo la dirección de Giovanni Montilla. Según Carbonell, una de las decisiones que habría afectado a la empresa fue retirar a un proveedor que consideraba rentable, lo que, a su juicio, tuvo consecuencias sobre los costos de venta y la operación de las droguerías.

A esto se suman, según el dirigente, los gastos asociados a la intervención. Carbonell afirmó que la etapa de gestión de Montilla le habría costado a la empresa alrededor de 2.500 millones de pesos. Además, indicó que, al comienzo de ese periodo, el interventor contaba con un equipo de diez asesores, cada uno con un costo aproximado de 12 millones de pesos mensuales. Esto representaría unos 120 millones de pesos al mes por el conjunto de asesores, de acuerdo con las cifras entregadas por el sindicato.

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Frente a este panorama, Asocopservir ha adelantado reuniones con el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para presentar propuestas orientadas a recuperar la empresa. Carbonell explicó que la intención del sindicato era facilitar un proceso de empalme que permitiera revisar la administración y tomar decisiones para evitar un mayor deterioro financiero.

Sin embargo, aseguró que todavía no han conseguido una respuesta definitiva. En la última mesa de trabajo, realizada la semana anterior a la entrevista, participó un secretario del Ministerio de Salud, identificado por Carbonell como Luis Gabriel. Según su relato, allí les indicaron que la propuesta presentada debía ser remitida a Sonia Perdomo, gerente de Drogas La Rebaja, para que la estudiara y determinara si era viable avanzar.

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El dirigente manifestó su preocupación porque, precisamente, habían acudido al Ministerio después de no lograr resolver directamente la situación con la gerencia de la empresa. Por ahora, el sindicato está a la espera de una respuesta sobre las alternativas planteadas.

Finalmente, Carbonell advirtió que no existe una garantía escrita que descarte una eventual liquidación de Drogas La Rebaja. Por eso, insistió en la necesidad de que el Gobierno tome decisiones que permitan definir el rumbo de la cooperativa y establecer un camino para su recuperación, teniendo en cuenta las pérdidas económicas, los cierres de establecimientos y la situación de sus trabajadores y asociados.