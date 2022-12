Duque asegura que su Plan de Desarrollo se concentrará un 47 % en equidad

El presidente Iván Duque presentó el Plan Nacional de Desarrollo para sus cuatro años de Gobierno. Aunque hizo una presentación general, se quejó de que recibió un país con una desfinanciación de 14 billones de pesos, un crecimiento exponencial de cultivos ilícitos y una falta de diálogo con las regiones. Aseguró que la mitad de su Plan de Desarrollo tiene el objetivo de lograr mejores indicadores de equidad.



“Necesitamos una visión de emprendimiento, ver nacer a micro, medianas y grandes empresas, donde no haya abusos de posición dominante, en donde se pueda desarrollar empleo sin que los creadores se vean amenazados por impuestos excesivos que entorpecen el dinamismo y que disuadan la inversión, un sistema fiscal que respete los compromisos y que busque una inflación controlada y en el marco de los compromisos trazados por la autoridad monetaria. Hay que saber diferenciar el tamaño de las empresas y lograr la formalización del 54% de negocios que no tienen registro mercantil. Necesitamos un desarrollo vigoroso en el campo porque tenemos una informalidad pasmosa, el 80% de las personas en zonas rurales se encuentran en el régimen subsididado de salud en donde el 70% gana menos de un salario mínimo y el promedio de escolaridad es de 5.5 años”, dijo el primer mandatario.

Pero también lanzó algunos dardos al Gobierno anterior.



“En estos 100 días recibimos enormes retos como un presupuesto desfinanciado en 14 billones para cubrir necesidades sociales, un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos. No llegamos a la Presidencia con actitud quejambrosa, por eso en estos 100 días hemos estado en las regiones escuchando el país en 15 talleres, conformando indicadores sectoriales”, agregó.



Y sobre el tema de educación dijo que es difícil solucionar los graves problemas históricos de inversión en solo 100 días, pero resaltó que su Gobierno incorporó el mayor presupuesto de la historia para educación en el 2019.



“El 47% de ese plan se concentra en la equidad, y el papel principal lo tiene la educación. Es difícil en 100 días corregir las deudas históricas con el sistema educativo, pero hemos escuchado el clamor de maestros, estudiantes y el nuestro propio porque también tenemos esa voluntad. Hemos logrado recursos para la gratuidad en los sectores más vulnerables. La deuda histórica de la educación tiene que ver también con preescolar y por eso hemos estado trabajando en el Plan de Alimentación Escolar para garantizar que se desarrolle bien en los 180 días del año académico”, dijo Duque.



Sobre el sistema de salud señaló que el Gobierno está empezando una labor para sanear las cuentas del Adres y la deuda del sistema de salud. Habló también de los proyectos de vivienda para que haya cada vez más propietarios con el plan de semilleros y de vivienda digna y dijo que tiene voluntad de que la calidad del empleo mejore en el país.



Finalmente, el presidente habló de cultura y la destacó como un componente fundamental para lograr la paz del país y que este Gobierno no va a dejar olvidado al Ministerio y al sector como en gobiernos anteriores. Sin embargo, hay que recordar que la reforma tributaria plantea gravar con IVA del 18% no solo útiles escolares y libros, sino también objetos de interés artístico, y boletería para eventos artísticos, además de la exportación de servicios relacionados con la producción de obras de cine y televisión.