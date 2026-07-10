"El Caribe mueve $159 billones en bienes empresariales, es el motor económico": Supersocidades

Con activos que alcanzan los 159 billones de pesos y ventas por 124 billones durante 2025, la región Caribe se consolida como uno de los principales motores de la economía colombiana. Así lo revela el Estudio Empresarial Regional 2026 presentado por la Superintendencia de Sociedades en Cartagena.

El informe reúne la información financiera de 29.133 empresas de todos los tamaños y sectores económicos, permitiendo medir el comportamiento empresarial en los 32 departamentos del país y establecer cuáles regiones lideran la generación de riqueza, inversión y empleo.

Los resultados muestran que el Caribe mantiene un papel estratégico gracias a la fortaleza de actividades como el comercio, la industria, la operación portuaria, el turismo, la logística y los servicios empresariales, sectores que continúan impulsando la inversión y la generación de riqueza en esta zona del país.

El estudio también evidencia diferencias en la dinámica económica entre los departamentos de la región. Mientras Atlántico y Bolívar siguen concentrando buena parte de la actividad empresarial y logística, territorios como Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre, La Guajira y el Archipiélago de San Andrés fortalecen su economía a partir del turismo, la agroindustria, la energía, el comercio y otras actividades productivas.



A nivel nacional, las empresas analizadas reportaron ingresos operacionales por 1.490,4 billones de pesos, activos por 2.000,1 billones y utilidades netas cercanas a los 91,6 billones. El patrimonio empresarial superó los 1.084 billones de pesos, reflejando una estructura financiera sólida.

El comercio volvió a ser el sector con mayores ingresos, al concentrar cerca del 40,5 % de la facturación empresarial del país. Por su parte, el sector servicios lideró la generación de utilidades y acumuló el mayor volumen de activos, mientras que las pequeñas empresas obtuvieron el mayor margen de rentabilidad entre todos los tamaños empresariales.

BLU Radio. Economía / Foto: AFP

La Superintendencia explicó que el estudio permite conocer con mayor precisión cómo se mueve la economía en cada región, identificar los sectores que impulsan el crecimiento y ofrecer información útil para atraer nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo empresarial.

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"Al mismo tiempo, ponemos a disposición del Gobierno nacional, de las autoridades territoriales y de los responsables de la formulación de políticas públicas evidencia sólida para diseñar estrategias que fortalezcan el desarrollo empresarial, la competitividad y el crecimiento económico. Ese es el valor de una entidad eminentemente técnica: convertir la información en una herramienta para la toma de decisiones que beneficien al país”, señaló la Superintendente de Sociedades (e), Nini Johanna Castañeda.

Los resultados del Estudio Empresarial Regional 2026 pueden consultarse a través de la plataforma interactiva de la Superintendencia de Sociedades, donde están disponibles indicadores por departamento, región, sector económico y tamaño de empresa para hacer seguimiento al comportamiento del tejido empresarial colombiano.

