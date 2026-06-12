"El gobierno reconoce el estado calamitoso en que entrega las finanzas": ANDI sobre nueva tributaria

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, lanzó una fuerte advertencia tras la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, afirmando que el documento evidencia la crítica situación en la que la actual administración dejará las finanzas públicas del país.

"Finalmente, el gobierno reconoce el estado calamitoso en que entrega las finanzas. Le anuncia a los colombianos que se requiere una reforma tributaria que es el 150% más grande que la mayor reforma tributaria de la historia. Con gran desvergüenza le dice a los hogares colombianos que se preparen para pagar muchos más impuestos, ya que ellos decidieron gastarse los recursos del futuro de los trabajadores, familias y empresas colombianas", aseguró a través de su cuenta en X.

Finalmente, el gobierno reconoce el estado calamitoso en que entrega las finanzas . Le anuncia a los colombianos que se requiere una reforma tributaria que es el 150% más grande que la mayor reforma tributaria de la historia. Con gran desvergüenza le dice a los hogares… — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) June 12, 2026

La reacción del líder de los empresarios se dio tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien señaló que el próximo Gobierno tendrá que tramitar un ajuste fiscal de entre 1,4% y 1,6% del PIB para garantizar el financiamiento del año 2027.

Según la cartera, este recaudo es indispensable para estabilizar la deuda y cubrir el déficit operacional, presionado por los costos de la deuda interna.



Este fuerte cruce de posturas se genera a pocos días de que los colombianos acudan a las urnas para la segunda vuelta presidencial este 21 de junio.

Según el Ministro de Hacienda se contempla que, además de la reforma de $30 billones, el mandatario entrante deberá aplicar un recorte obligatorio en el gasto de funcionamiento, una realidad presupuestal que añade presión inmediata a las propuestas económicas de las campañas que aspiran a la Casa de Nariño.