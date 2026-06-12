Ofrecen $100 millones por la captura de alias ‘La Enfermera’ del frente 4 de disidencias

La Gobernación de Antioquia confirmó que hay una recompensa de hasta $100 millones por información que permita la ubicación y judicialización de alias 'Samantha' o 'La Enfermera', integrante del frente 4 de las disidencias de las Farc, la cual logró ser identificada tras protagonizar un video en el que esa facción admite haber asesinado a cuatro personas en la vereda Las Camelias, de Remedios.

La mujer, vestida de camuflado y acompañada de otros cuatro miembros de las disidencias, leyó un comunicado sobre los hechos en los que los hombres armados llegaron hasta esa zona rural. en donde retuvieron y luego asesinaron a una pareja de esposos, y dos trabajadores, porque supuestamente eran colaboradores del Clan del Golfo.

"Donde unidades pertenecientes al Frente 4 le dio captura a 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, que cumplían la labor de informantes y cuidanderos de una finca, propiedad de los paramilitares, a los cuales se les incautó una pistola calibre 9 milímetros, un revólver y radios de comunicación", expresaron.

Las autoridades indicaron que hay indicios de que ese plagio, además de otro que fue frustrado por el Ejército horas después y el último en el que fueron retenidos tres mineros y un conductor, este último asesinado, tienen relación con la ofensiva de las disidencias con el Clan del Golfo. Esto específicamente a manos de Luis Daniel Terán Baldovino, alias ‘Chuzo’, quien habría desertado del Clan del Golfo y ahora está apoyando la ofensiva del Frente 4 en Segovia y Remedios.



El gobernador Andrés Julián Rendón calificó como complejo para los campesinos de la zona cuando son señalados por ilegales de ser presuntos colaboradores de sus grupos enemigos, por lo que siempre habrá el beneficio de la duda sobre si son o no presuntos integrantes de los mismos.

"Solía pertenecer al Clan del Golfo, que a comienzos de este año fue dinamizador también allí de oleadas, de violencia homicida, y que después de una reprensión de la que fuera sujeto dentro del Clan del Golfo, le está dando dedo a todos a los que él señala como presuntos colaboradores. Y digo colaboradores porque nosotros debemos prender el beneficio de la duda", aseguró el mandatario.

Por lo pronto, el Ejército señaló que continúa con la ofensiva en la zona, para retomar el orden público, y determinar si los hechos tendrían alguna relación, debido al poco espacio de tiempo en el que ocurrieron.