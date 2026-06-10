Alias 'Chuzo' estaría tras secuestros y ola violenta en Nordeste de Antioquia: subieron recompensa

Mientras el Ejército adelanta la búsqueda de las cuatro personas que fueron secuestradas en las últimas horas en zona rural de Segovia, las autoridades realizaron un consejo de seguridad en el que tomaron varias decisiones a propósito de la oleada violenta en el Nordeste del departamento.

Hasta ahora lo que se ha conocido es que el Clan del Golfo intimidó a las personas, que habían salido horas atrás desde Medellín, obligándolas a salir de la camioneta que fue incinerada momentos después.

Desde entonces no se conoce el paradero de estas personas, pero el gobernador Andres Julian Rendón responsabilizó a las disidencias de alias Calarcá, al que calificó de intocable, por los hechos violentos recientes e incluyó a alias ‘Chuzo’ como directo relacionado con estos secuestros, sumándose a alias Jhon Fiera y Johan Veneco, por quienes hay recompensas activas por $300 y 100 millones de pesos, respectivamente. Sobre Luis Daniel Terán Baldovino, indicó que la recompensa subió de 50 a 100 millones de pesos.

"Alias Chuzo solía pertenecer al Clan del Golfo, que a comienzos de este año fue dinamizador también allí de oleadas, de violencia homicida, y que después de una reprensión de la que fuera sujeto dentro del Clan del Golfo, le está dando dedo a todos a los que él señala como presuntos colaboradores. Y digo colaboradores porque nosotros debemos prender el beneficio de la duda", señaló.



Las autoridades departamentales indicaron que es complejo para los campesinos de la zona cuando son señalados por ilegales de ser presuntos colaboradores de los grupos enemigos de otros, por lo que siempre habrá el beneficio de la duda sobre si son o no presuntos integrantes de los mismos. Frente a la versión que señala que estos llevaban drones en el vehículo incinerado, el secretario de Seguridad Luis Martínez indicó que no se ha corroborado esta información, ni tampoco las identidades u ocupaciones de los secuestrados.

"No sabemos que no conocemos ni la ni la identidad ni los nombres ni de quién se trata. Solo son comentarios que dicen que, al parecer, son integrantes de las FARC y que es una retaliación de hombres armados del Clan del Golfo, pero esos son solo rumores, solo cuentos que no se han podido establecer plenamente", dijo.

Vale la pena recordar que el fin de semana, la vecina localidad de Remedios fue epicentro de una masacre, a manos de disidentes de alias 'Calarcá', quienes llegaron hasta una finca, secuestraron a varias personas, las asesinaron y luego incendiaron dos viviendas, pintaron algunos grafitis y dejaron instalado un cilindro de gas como amenaza a las autoridades.

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La Fuerza Pública busca determinar si los hechos tendrían alguna relación, debido al poco espacio de tiempo en el que ocurrieron.