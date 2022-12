El verdadero enemigo no es la banca, sino el ‘gota a gota’: gerente de Movii

Hernando Rubio, gerente de Movii y protagonista del comercial de la aplicación en contra de los bancos, aseguró en Mañanas BLU que los datos del comercial son ciertos. El pronunciamiento del ejecutivo se da después de la acusación de Asobancaria por supuesta publicidad engañosa.

“No nos inventamos las cifras sobre los bancos”, indicó.

“Las cifras son las que son. Las cifras que nosotros damos salen de estudios que nosotros tenemos, que hemos justificado y que hemos validado”, agregó.

“El video no fue una agresión a los bancos, utilizamos el humor como medio de conexión para emitir un mensaje”, complementó.

El gerente de Movii afirmó que la banca no es el enemigo, sino los prestamistas informales conocidos como ‘gota a gota’ o ‘cobradiarios’.

“Una cosa muy importante para decir: yo creo que hay una necesidad enorme de resolver que tantos colombianos no tengan acceso a crédito. El verdadero enemigo no es la banca, el verdadero enemigo es todo ese porcentaje amplio de la población que se va a la calle y no encuentra una solución de crédito y que lo coge el gota a gota”, declaró.

“Los bancos no son los malos del paseo”, recalcó.

“La banca colombiana es una buena banca y está tratando de modernizarse y está tratando de cambiar. Yo no critico eso, yo lo que critico es el modelo de negocio que la banca hoy tiene”, sostuvo.

“La razón fundamental por la que los bancos no le prestan a un porcentaje muy grande de la población es porque no le pueden prestar porque no lo ven”, añadió Rubio.

