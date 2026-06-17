Agua En Caja: la iniciativa que integra innovación, empleo y conciencia ambiental

En un contexto donde emprender en Colombia continúa representando un reto constante, iniciativas como Agua En Caja evidencian que es posible desarrollar modelos de negocio rentables, innovadores y alineados con criterios de sostenibilidad. La empresa colombiana, liderada por David Zorro, se ha consolidado como un referente en sostenibilidad empresarial mediante una propuesta que integra innovación, conciencia ambiental y cambios en los hábitos de consumo.

Hace cinco años nació Agua En Caja con un propósito claro: transformar un producto de consumo diario como el agua en una herramienta para fomentar el cuidado del medio ambiente. Actualmente, sus reconocidas cajas azules se posicionan como una alternativa sostenible para hoteles, eventos corporativos, congresos, ferias y organizaciones interesadas en reducir su huella ambiental.

La empresa, liderada por David Zorro, se ha consolidado como un referente en sostenibilidad empresarial. OnVacation

Lo que inició como una iniciativa emprendedora ha logrado expandirse a ciudades como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Medellín y Cali, llevando un mensaje de sostenibilidad a miles de consumidores. Más allá de su presentación, Agua En Caja promueve una nueva visión sobre el consumo responsable, demostrando que las decisiones cotidianas también pueden contribuir a generar cambios significativos.

Detrás de cada producto hay un proceso marcado por la perseverancia, la innovación y un propósito definido. Como ocurre con numerosos emprendimientos sostenibles en Colombia, su trayectoria ha estado acompañada de desafíos y oportunidades que han permitido demostrar que es posible impulsar el crecimiento económico sin dejar de lado el compromiso social y ambiental.



"Creemos que la sostenibilidad no debe ser una tendencia, sino una forma de hacer empresa. Cada caja de agua es una oportunidad para demostrar que es posible innovar, cuidar el medio ambiente y generar impacto positivo al mismo tiempo", afirma David Zorro.

Ese trabajo acaba de recibir uno de sus reconocimientos más destacados. Agua En Caja fue galardonada como Mejor Emprendimiento Sostenible Digital en los Premios Latam Digital, considerados uno de los espacios más importantes de innovación, tecnología, marketing y sostenibilidad en América Latina.

La ceremonia, realizada en el Club El Nogal de Bogotá, reunió a empresas, fundaciones e instituciones de 17 países que compitieron en 63 categorías. El reconocimiento refleja una tendencia creciente entre consumidores y organizaciones que valoran a las marcas que incorporan la sostenibilidad como un eje central de su modelo de negocio. Para el equipo de Agua En Caja, este logro representa un impulso para continuar fortaleciendo su crecimiento y ampliar la oferta de soluciones sostenibles dirigidas a la industria hotelera, los eventos corporativos y las empresas comprometidas con el cuidado ambiental.

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Actualmente, Agua En Caja continúa consolidando su presencia como una de las iniciativas más destacadas en materia de sostenibilidad empresarial en Colombia. Sus productos llegan diariamente a hoteles, eventos y organizaciones que buscan opciones responsables, evidenciando que la sostenibilidad puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la competitividad, generar valor y construir marcas preparadas para los desafíos del futuro.

Más información sobre esta iniciativa está disponible en www.aguaencaja.com, donde los interesados pueden conocer cómo una caja de agua se ha convertido en una herramienta para promover un impacto positivo en el planeta.