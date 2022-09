Optiko´s: una empresa especializada en optometría que busca mejorar la visión de sus clientes

Optiko´s Colombia es una empresa prestadora del servicio especializado de optometría que busca mejorar la calidad de vida de las personas, resolviendo de manera óptima y responsable sus necesidades visuales y haciendo uso de la mejor tecnología y talento humano.

En ‘En Blu Jeans’, Mayttek Acuña, integrante de Optiko´s Colombia, contó cómo surgió esta idea de negocio.

“Debido a la necesidades de usar lentes, mi mamá me compró unas gafas básicas, algo que no me hacía sentir cómoda. Tiempo después, junto a ella, iniciamos esta idea de negocio y así fue como empezó este tren”, dijo.

Optiko´s Colombia vende monturas de gafas, asesora a los clientes en lentes oftálmicos según la necesidad visual de cada paciente; acompaña postventa en adaptación de fórmula, mantenimiento, limpieza y ajuste de monturas.

“Incursionamos en el mundo digital para entrar al mercado. Además, con nuestra variedad de monturas hemos podido llegar a varios clientes en todo el país, precisó Mayttek Acuña.