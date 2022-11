Empresarios colombianos del cuidado personal apuestan a proyecto educativo internacional

El emprendimiento con corazón colombiano que ha logrado expandirse con fuerza en Estado Unidos, Grupo Fígaro, ofrece oportunidades de emprendimiento y educación en el sector del cuidado personal.

Hacer empresarios a través de un plan semilla y un gran proyecto educativo es el objetivo de Fígaro para Colombia, no sólo ofrecer educación, sino que los colombianos puedan generar emprendimientos, no sólo en Colombia, sino en Estados Unidos y otras partes del mundo a través del modelo de franquicias. Además, de generar oportunidades por medio de la educación y el emprendimiento, este proyecto de la academia fígaro también pretende tener alcance a las fuerzas militares y espacios de reconciliación con ex guerrilleros, ex militantes de cualquier grupo armado que busquen una oportunidad de capacitarse y emprender.

Para Víctor Hugo Alvarado, director de Fígaro Academy, “este proyecto que nació con el propósito de buscar articular, y desarrollar capacidades, conocimientos y aprendizajes de todos estos años para transformarnos en emprendimientos y soluciones para el país, que creen valor extraordinario y transformen realidades a través del arte del cuidado Personal y apostar a una doble titulación de los estudiantes más representativos y tener la oportunidad de titularse y trabajar en Estados Unidos legalmente, por medio de Fígaro Academy que hace convenios con instituciones americanas y aportar en los planes de educación y reinserción que tiene el gobierno nacional ofreciendo estos tipos de programas, también a la fuerza militar y la policía con una educación técnica. “

La academia ofrecerá al mercado colombiano instituciones con una infraestructura acorde a la educación y a las exigencias en el arte de la belleza y barbería. Además, brindará trabajo inmediato a los graduados, ya que cuenta con barberías en todo el territorio colombiano y en Estados Unidos.

Gracias a su propósito empresarial, actualmente están abriendo puertas a la comunidad latina especialmente colombiana para que logren tener una vida legal en Estados Unidos. Es importante resaltar que al 2022, fígaro cuenta en Miami con 14 franquicias, 12 en Florida Miami, 02 Proyectos en apertura En el estado de California en la Ciudad de los Ángeles, donde se proyectan abrir para el 2023, cerca de 12 Locales.

En la actualidad Grupo Figaro Col y USA, generan 162 empleos en Colombia, 86 en Estados Unidos y facturaciones aproximadas a los 4 MILL USD 2022.