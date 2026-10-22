“En el Gobierno Petro, el sueño de la vivienda se esfumó”: presidente de Camacol

El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por la crisis del sector de la vivienda. Lo hizo durante una entrevista con Mañanas Blu, en el marco del Congreso Colombiano de la Construcción, que se desarrolla en Cartagena. Según el dirigente gremial, el sector sigue sufriendo las consecuencias de decisiones adoptadas por la administración anterior, entre ellas el desmonte de programas de subsidio como Mi Casa Ya.

“Seguimos pagando los platos rotos de las malas decisiones del gobierno Petro”, afirmó Herrera. A su juicio, esa administración se dedicó a atacar al empresariado en general y a la construcción en particular. Aseguró que Mi Casa Ya había beneficiado a más de 380.000 familias y que su interrupción fue abrupta.

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Una recesión de 13 trimestres en el sector de la construcción

Herrera sostuvo que la salida de la vivienda de la estrategia económica fue el mayor error del gobierno anterior. “Tal vez lo peor que hizo el gobierno anterior fue sacar a la vivienda de la agenda de crecimiento económico”, declaró.

Según sus cifras, el PIB de edificaciones acumula 13 trimestres consecutivos de caída. Calificó esa situación como una recesión “demasiado larga”, cuyo efecto ya se refleja en la pérdida de empleo del sector. Explicó además que, durante los 20 años previos a la pandemia, la inversión del sector rondaba el 5 % del PIB, y que el gobierno pasado la dejó en 2,8 %. Agregó que las ventas de vivienda en el país se redujeron 40 % en ese periodo. El presidente de Camacol atribuyó esa situación a motivos políticos. “Es lamentable que por condiciones ideológicas hayan postrado algo que es de interés para la economía nacional”, dijo.



Más de 120.000 familias desistieron de comprar vivienda

Herrera advirtió que la crisis también tiene un costo social. Según explicó, más de 120.000 familias que ya pagaban su cuota inicial debieron abandonar el proceso de compra cuando el programa se interrumpió. Pidió que el análisis incluya “la sensibilidad social, la cara de las personas”, y se refirió a los hogares que hicieron un gran esfuerzo y vieron frustrado su sueño de tener casa propia. Concluyó: “Esa es la realidad que heredamos del gobierno Petro”.

Presidente de Camacol, Guillermo Herrera, en entrevista con Blu Radio Foto: Blu Radio

Estrechez fiscal y subsidios de vivienda en 2027

El dirigente gremial señaló que el Gobierno actual enfrenta dos desastres: el natural, por el terremoto, y el fiscal, que según él dejó la administración anterior. Indicó que esa estrechez se refleja en el presupuesto de inversión, de 95 billones de pesos, del cual solo unos 12 o 13 billones no están comprometidos. Precisó que el presupuesto de Fonvivienda para el próximo año es de algo más de 700.000 millones de pesos.

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Herrera dijo que el sector acompaña la decisión del Gobierno de ordenar primero las cuentas públicas. “No sería responsable salir a decir, oiga, denos plata para subsidios, cuando realmente la estrechez fiscal no alcanza para todas las necesidades que tiene el país”, afirmó. Aclaró que esto no significa renunciar a una política de subsidios, que según él debe retomarse cuando las condiciones fiscales lo permitan.

También advirtió sobre el rezago en la oferta. Cada año se forman 250.000 hogares en las ciudades colombianas, mientras que apenas se inicia la construcción de entre 100.000 y 110.000 viviendas. Según Herrera, esa brecha agravará el déficit habitacional si no se atiende a tiempo.

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Nuevas fuentes de financiación para la vivienda

Sobre la posibilidad de que los hogares compren vivienda, Herrera reconoció la dificultad actual. “Hoy es un momento muy difícil para comprar, muy difícil”, dijo. Con Mi Casa Ya, 7 de cada 10 familias con dificultades para reunir la cuota inicial podían acceder a una vivienda, mientras que hoy lo logran cerca de 4 de cada 10, según explicó.

Destacó el papel de alcaldes como Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez y Alejandro Char, que han asumido subsidios locales. De las 74.000 viviendas de interés social entregadas en el último año, la mitad se concentró en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Propuso buscar otras fuentes, como regalías y recursos de las cajas de compensación, y mencionó el antecedente de Elsa Noguera, hoy ministra de Transporte, quien siendo gobernadora usó regalías para apoyar Mi Casa Ya. “Esto nos obliga a innovar, en fuentes de recursos”, afirmó.