Presidente de Camacol: "Subsidios de vivienda podrían volver cuando Colombia supere problema fiscal"

El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, afirmó que los subsidios de vivienda pueden volver cuando el país supere la estrechez fiscal. Lo dijo en Mañanas Blu durante el Congreso Colombiano de la Construcción, en Cartagena, donde defendió que el gremio acompañe al Gobierno en la decisión de “poner primero la casa en orden”. Según Herrera, el sector de la vivienda sigue pagando las consecuencias de las decisiones del gobierno anterior y hoy enfrenta una combinación de recesión, caída del empleo y un mercado muy por debajo de las necesidades de los hogares.

Subsidios de vivienda: prioridad fiscal primero

Herrera explicó que el Gobierno enfrenta dos desastres: el natural, por el terremoto, y el fiscal. Frente al segundo, indicó que del presupuesto de inversión, de 95 billones de pesos, solo unos 12 o 13 billones están libres de compromisos. En ese contexto, dijo que el gremio entiende que deban fijarse prioridades como la salud y la seguridad.

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“No sería responsable salir a decir, oiga, denos plata para subsidios, cuando realmente la estrechez fiscal no alcanza para todas las necesidades que tiene el país”, afirmó. El dirigente aclaró que esto no implica renunciar a una política de subsidios, que debe retomarse “cuando las condiciones fiscales vuelvan a ser oportunas”.

Según Herrera, el presupuesto de Fonvivienda para el próximo año supera ligeramente los 700.000 millones de pesos, de los cuales solo 89.000 millones no están inflexibilizados. Señaló que la reducción de los subsidios ya venía ocurriendo en los últimos años y explicó que ha producido un mercado más pequeño: las ventas de vivienda se redujeron un 40 % durante el gobierno anterior, según sus cifras.



Un sector con 13 trimestres de caída

El presidente de Camacol describió el panorama del sector como una “recesión demasiado larga”. Según indicó, el PIB de edificaciones acumula 13 trimestres de caídas, lo que ya se refleja en la pérdida de empleo. Recordó que, en los 20 años previos a la pandemia, la inversión en el sector aportaba el 5 % del PIB, mientras que el gobierno pasado la dejó en 2,8 %.

Herrera cuestionó el desmonte de programas como Mi Casa Ya, que, según dijo, había beneficiado a más de 380.000 familias. Afirmó que más de 120.000 hogares que ya pagaban su cuota inicial tuvieron que desistir de la compra. “Hay que ponerle la sensibilidad social, la cara de las personas”, señaló, al hablar de las familias cuyo sueño de vivienda se frustró.

Guillero Herrera, presidente de Camacol Foto: Blu Radio

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Reconstrucción por el terremoto y reactivación, en paralelo

Frente a la emergencia por el terremoto, Herrera sostuvo que no hay que escoger entre la atención humanitaria y la reactivación del sector, sino avanzar en ambos frentes. Indicó que Camacol y el empresariado han apoyado desde el primer día la formulación de los planes de reconstrucción, que, según dijo, van avanzando.

Añadió que el gremio trabaja con el Gobierno en las decisiones del Plan Nacional de Desarrollo y en la articulación con la Misión Crecer, que, a su juicio, abre de nuevo la posibilidad de incluir la vivienda en la agenda de crecimiento económico.

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Misión Crecer: trámites y 1.400 proyectos listos

Herrera explicó que la Misión Crecer coincide con propuestas que Camacol trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo, Asocajas y Asobancaria desde hace casi dos años. Contó que, en una reunión con el vicepresidente el martes, se mencionó la priorización de cinco trámites que más restan al PIB: licencias ambientales, consulta previa, ICA, DIAN y el de urbanismo y construcción, que según Herrera es el que más resta.

Indicó que en Colombia se requieren más de 189 trámites desde la habilitación del suelo hasta la entrega de una vivienda. Reducirlos, eliminar duplicidades y recortar costos sería, según dijo, un impulso importante para el sector. El dirigente agregó que Camacol tiene más de 1.400 proyectos formulados y listos para arrancar. Según sus cálculos, podrían generar más de 250.000 viviendas con una inversión cercana a 98 billones de pesos, entre aportes del Gobierno Nacional, las familias, los bancos y el sector privado de la construcción.

Déficit habitacional: 250.000 hogares nuevos frente a 100.000 viviendas

Herrera advirtió que cada año se forman 250.000 familias en las ciudades colombianas, mientras que apenas se inicia la construcción de entre 100.000 y 110.000 viviendas. A su juicio, esa brecha presiona el mercado y agravará el déficit habitacional si no se atiende. “Esto no es una decisión que se pueda aplazar por mucho tiempo”, dijo al referirse a la carrera contra la informalidad.

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También señaló que hoy es “un momento muy difícil para comprar” vivienda. Con Mi Casa Ya, indicó, 7 de cada 10 familias podían acceder a una vivienda, mientras que hoy la proporción es de 4 de cada 10.

Alcaldías, cajas de compensación y nuevas fuentes de recursos

El presidente de Camacol reconoció el esfuerzo de alcaldes como Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez y Alejandro Char, que han financiado subsidios locales. Según Herrera, de las 74.000 viviendas de interés social entregadas en el último año, la mitad se entregó en esas tres ciudades.

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Como alternativa, el gremio propone al Gobierno Nacional buscar otras fuentes de financiación y la concurrencia de recursos con cajas de compensación y alcaldías. Como antecedente, citó que la ministra de Transporte, Elsa Noguera, cuando era gobernadora, usó recursos de regalías para apoyar Mi Casa Ya. “Esto nos obliga a innovar”, afirmó.

Tasas de interés y deuda pública

Sobre el costo del crédito, Herrera indicó que la tasa del crédito hipotecario está entre 14 % y 15 %. Explicó que, más allá de la tasa del Banco de la República, el nivel de endeudamiento del país define el piso del crédito en Colombia, y recordó que la tasa de interés de la deuda pública llegó a 15 o 16 % durante el gobierno anterior, “una de las más altas del mundo”, según dijo.