Entre 2 y 4 % es la meta de inflación para 2017: Banco de la República

Juan José Echavarría, nuevo gerente del Banco de la República, se refirió a la cifra de inflación entregada por el Dane para 2016 y señaló que el emisor tiene dentro de sus pronósticos una cifra entre el 2 y el 4 % para 2017.



“Con la cifra de inflación vamos a lo que quiere la junta que es un 4 por ciento este año, esos son los pronósticos que tiene el banco para este fin de año”, señaló Echavarría.



El gerente indicó que frente a lo que ocurrió en 2016 en materia económica, el panorama para este año es otro. Dijo que no habrá fenómenos climáticos tan intensos y agregó que la tasa de cambio seguirá ayudando a diferentes sectores, variables que contribuirán a tener una cifra de inflación mucho menor a la registrada en los últimos 12 meses.



“Lo primero es que no continúan los choques del pasado, no vamos a tener un nuevo niño, una gran devaluación, eso ayuda, la Junta ha subido tasas en el último tiempo (…) El IVA ya está incluido en nuestros cálculo, eso tiene impactos inflacionarios y recesivos, pero los técnicos cuando trabajan los pronósticos incluyen la tributaria y la meta está entre el 2 y el 4% a fin de año”, agregó.



Frente al manejo de las tasas de interés, Echavarría dijo que habrá un espacio más amplio para buscar bajarlas y señaló que al interior de la Junta hay una gran discusión en torno a este tema.



Agregó que es importante recuperar el crecimiento económico promedio de Colombia que es de un 4% para poder pues el actual, de 2 a 2,5% es malo y no permite combatir temas sensibles como el desempleo.



“La situación económica es dura, el crecimiento de 2 o 2,5% es malo y hay que recuperar el crecimiento histórico del país que es el del 4%, yo soy optimista, creo que tocamos fondo, este año vamos a crecer más que el año anterior, necesitamos que el gobierno adelante reformas para crecer, la tributaria fue una de ellas, en el campo, en el tema pensional, América Latina está cayendo, quizá porque dependemos de bienes primarios”, señaló.