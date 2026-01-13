Entutelan elección del representante de los trabajadores de Ecopetrol por cambio de cronograma

El Juzgado Séptimo de Familia de Bogotá admitió la acción de tutela interpuesta por Ariel Corzo Díaz, en representación de un grupo de trabajadores de Ecopetrol, que busca frenar el proceso de elección del representante de los empleados ante la Junta Directiva de la compañía, tras el cambio abrupto del cronograma electoral anunciado por la empresa.

En el auto con fecha del 13 de enero de 2026, el despacho judicial determinó que la tutela cumple con las exigencias legales y ordenó darle trámite conforme a lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, vinculando como accionados a Ecopetrol S. A., al representante de su Junta Directiva y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El juzgado concedió a las entidades accionadas un plazo de dos días hábiles para ejercer su derecho a la defensa y allegar las pruebas que consideren pertinentes. No obstante, el despacho negó la medida provisional solicitada, al considerar que, con las pruebas aportadas hasta el momento, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la suspensión inmediata del proceso electoral mientras se adopta una decisión de fondo.

Pese a ello, el juzgado abrió formalmente el proceso probatorio, decretando como pruebas los documentos anexos a la tutela y los informes que se alleguen con ocasión del trámite judicial.



Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP

Cambio del cronograma, en el centro de la controversia

La tutela fue presentada por un grupo de trabajadores, luego de que Ecopetrol modificara el calendario inicialmente fijado para la elección del representante de los trabajadores, que había sido anunciado desde el 16 de diciembre de 2025, con votaciones previstas para los días 22 y 23 de enero de 2026.

En entrevista con Blu Radio, Ariel Corzo, trabajador activo de Ecopetrol desde hace más de 27 años y vocero de los accionantes, aseguró que esta decisión cambió de manera unilateral las reglas del proceso y afectó el derecho de los trabajadores a una elección informada.

“Ecopetrol emitió una circular donde establece que las elecciones serían el 22 y 23 de enero, pero el viernes 9 nos cambian las reglas de juego a todos los trabajadores y adelantan la votación para el 14 y 15 de enero. Es decir, no nos da ni 24 horas a los trabajadores para poder conocer las postulaciones, sus perfiles, propuestas y demás de los candidatos, y poder elegir libre y democráticamente a nuestro representante”, afirmó.

Foto: Archivo.

En el documento de la acción de tutela, los trabajadores sostienen que el adelanto de la votación podría favorecer a ciertos candidatos, en detrimento de quienes no cuentan con permisos sindicales ni con la posibilidad de desplazarse por el país.

“Este cambio abrupto enrarece el proceso y puede favorecer a algún candidato que haya tenido la posibilidad de socializar su candidatura en días previos. Con esto incluso está violando su propio reglamento, porque el reglamento que emitió y que elaboró Ecopetrol el 12 de diciembre del año pasado no contempla la posibilidad de modificar el cronograma; todo lo contrario, hace el anuncio de un cronograma que se supone debería respetar, pero la justificación hasta el momento, la única justificación que se puede observar en ese comunicado, es que por necesidad de remitir el nombre al Ministerio de Hacienda adelanta las elecciones”, indicó Corzo.

Además, alertó sobre las dificultades prácticas que enfrentan los trabajadores operativos debido a los turnos laborales, pues muchos de ellos trabajan tres días y descansan tres, lo que dificulta que entre el 13 y 14 de enero puedan enterarse por su correo cuáles son los candidatos por los que pueden votar. Aunque se trata de una elección interna, los trabajadores sostienen que Ecopetrol está obligada a respetar principios constitucionales, al ser una sociedad de economía mixta y tratarse de la representación de los trabajadores en su máximo órgano de dirección.

El vocero recordó que se trata de la primera vez que los trabajadores eligen a su representante en la Junta Directiva, lo que, a su juicio, exige mayores garantías de transparencia, tiempos razonables y mecanismos de verificación independientes, por lo que pidieron al Gobierno nacional, específicamente al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que los acompañe en el proceso.

“Pero las otras consecuencias que en el marco del derecho son notables es que en toda elección, y más en esta elección que corresponde a elegir nuestro representante por primera vez en la Junta Directiva de Ecopetrol, merece este proceso ser atendido con mayor responsabilidad. En Ecopetrol ya hemos adelantado procesos muy parecidos, como son la elección de nuestro representante entre los patrimonios autónomos de Ecopetrol, y en esos procesos Ecopetrol ha garantizado más tiempos para las inscripciones entre inscripción y elecciones, pero sobre todo ha garantizado una veeduría externa. En este caso no sabemos cuál es la herramienta incluso que se va a utilizar para la votación virtual, qué grado de confiabilidad tiene, pero sobre todo cuál sería la veeduría externa para que no haya ningún conflicto de intereses de quienes hoy están al frente de ese proceso y posibles candidatos aspirantes a este cargo”, indicó.

Con la tutela ya admitida, el proceso queda ahora en manos de la Rama Judicial, que deberá pronunciarse de fondo sobre si el cambio del cronograma vulneró derechos fundamentales y si procede ordenar ajustes al proceso electoral interno de Ecopetrol.