Entutelan elección del representante de los trabajadores de Ecopetrol por cambio de cronograma

Entutelan elección del representante de los trabajadores de Ecopetrol por cambio de cronograma

La acción fue impulsada por un grupo de trabajadores de Ecopetrol luego de que la compañía notificara el cambio del cronograma electoral, al considerar que se violó su derecho a elegir libremente. La tutela fue admitida por un juzgado y deberá surtir el trámite constitucional.

