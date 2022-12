Esperamos llegar a mejor propuesta para Ley de Financiamiento: Richard Aguilar

Antes de una reunión con el ministro de Hacienda, el senador Richard Aguilar dijo que controlar la evasión y luchar contra el contrabando son alternativas al IVA a la canasta familiar. Según el congresista, la bancada de Cambio Radical pedirá la eliminación de dicho gravamen que afectaría el bolsillo de millones de colombianos.



“Es un exabrupto llegar a aprobar el IVA a la canasta familiar porque eso afectaría no solamente a la clase media sino a las personas menos favorecidas”, aseguró.

El congresista explicó en Mañanas BLU, en líneas generales, en qué consiste la propuesta de su partido para obtener el recaudo necesario que garantice la continuidad de programas sociales como Familias en acción y los subsidios en servicios públicos.



“Nosotros vamos a plantear varias cosas: primero, que eso ya es unanimidad en el Congreso, que es la eliminación del VIA a la canasta familiar. Segundo, que no vamos a permitir que se graven los gastos de representación y funcionamiento de los rectores y los docentes”, declaró Aguilar.



“Vamos a pedir un plan de lucha contra la evasión y el contrabando. Eso puede llegar a representar el próximo año 10 billones de pesos, prácticamente lo que ellos pretenden recaudar por concepto del IVA”, agregó.



De acuerdo con el senador, la propuesta que presentará Cambio Radical al Gobierno puede ser un as bajo la manga.



