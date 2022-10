Estilistas de Barranquilla extrañan a fieles clientes en el Día de la Madre

Para Howard Espitia, un destacado estilista de la ciudad de Barranquilla, un día como hoy representa nostalgia, ya que años atrás y antes que la pandemia del COVID-19 atacara al mundo, el gremio de los estilistas 'hacía su agosto' con el arreglo de las mujeres para el Día de la Madre.

Publicidad

“Añoranzas. Para esta época las mamás estaban muy pendientes de arreglarse desde días antes. He hablado con algunas de ellas y me cuentan que no se están arreglando porque están en la casa y no pueden salir a los restaurantes”, señaló Espitia.

Le puede interesar: Estas son las empresas vallecaucanas con las que podrá lucirse en el Día de la Madre

Además, resaltó la difícil situación económica que enfrentan las peluquerías, las barberías, los salones de belleza y los centros de estéticas durante las medidas de aislamiento obligatorio preventivo por el COVID-19.

“Económicamente era una época muy productiva. Con ese ingreso podía uno solventar muchas cosas. Con esta pandemia, el gremio de los peluqueros será el último en regresar y estamos muy golpeados”, sentenció.

Publicidad

Le puede interesar: Decretan ley seca en Barranquilla para este fin de semana de madres

Esta semana representantes de este gremio presentaron una petición al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para que se les brinde la posibilidad de reabrir sus negocios con las medidas de bioseguridad. Entre ellas, control del aforo y horarios preferenciales para que los empleados no coincidan en el mismo lugar en espacios que en su mayoría son reducidos.

Publicidad

Los estilistas señalaron que esta situación les afecta tanto a los empresarios del gremio como a los empleados que integran sus empresas.