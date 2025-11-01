Estos cuatro comportamientos pueden hacer que le embarguen sus cuentas bancarias y bienes

Hace poco, la Secretaría de Hacienda de Bogotá dio a conocer que unos 25 mil ciudadanos están enfrentando procesos de embargo en sus cuentas bancarias, billeteras digitales e incluso bienes personales por no pagar las multas que les fueron impuestas al infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

La medida hace parte de la campaña '¡Ey! Si le debes a Bogotá, ponte al día', con la que el Distrito busca recuperar recursos pendientes tanto de contribuyentes morosos como de personas sancionadas por conductas que alteraron el orden público o afectaron la convivencia en la ciudad. En lo que va del año, 3.930 personas ya han hecho el pago de sus infracciones, pero el número de morosos es mayor.



Los cuatro comportamientos más comunes que generan multas

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, estas son las cuatro infracciones más frecuentes por las que los bogotanos terminan endeudados con el Distrito, un porcentaje de ellos no saben que tienen infracciones:



Evadir el pago del pasaje en el transporte público, TransMilenio.

Irrespetar o desacatar a la autoridad policial.

Portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas.

Consumir o vender drogas cerca de colegios o parques.

Estos comportamientos, aunque pueden parecer de poca importancia para algunos ciudadanos, tienen consecuencias económicas reales y, si no se pagan, pueden escalar hasta el embargo de cuentas bancarias y bienes.



¿Cómo saber si tiene multas pendientes?

La entidad distrital notifica a los sancionados por medio de mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp al número 300 270 3002, desde la cuenta oficial cobrohacienda@shd.gov.co. Sin embargo, la Secretaría advirtió que estas notificaciones son únicamente informativas y no solicitan consignaciones ni pagos por medios no oficiales, pues personas inescrupulosas podrían aprovecharse de ello.

Quienes deseen verificar si tienen alguna infracción o ponerse al día deben agendar una cita, la cual se solicita por medio del sitio oficial de la entidad, en la opción (agendar cita) o de manera presencial en los siguientes puntos de atención:



SuperCADE CAD: carrera 30 No. 25-90.

Centro especializado Plaza de las Américas: carrera 71D No. 6-94 sur, locales 1132 y 1134.

Centro especializado 114: avenida carrera 19 No. 114-65.

En los puntos de atención mencionados, los asesores de la Secretaría de Hacienda ayudarán a conocer el estado de la deuda, obtener el recibo de pago y solicitar una facilidad de pago, con abono inicial del 10% de la deuda total. Asimismo, aquellos que prefieran solicitar el recibo de pago en línea, deben seguir estos pasos:



Ingresar al sitio oficial de la Secretaría de Hacienda, sección 'nuestros canales de atención'.

Ir al formulario de peticiones y trámites y hacer clic en 'radicar'.

En 'tipo de solicitud', elegir 'proceso de cobro' y luego 'solicitud recibos de pago de obligaciones no tributarias'.

Si no paga, el embargo es inminente

La Secretaría de Hacienda recordó que ignorar una sanción no la elimina, y que las multas impuestas por infringir el Código de Convivencia "tienen fuerza de cobro coactivo, lo que habilita al Distrito a retener dinero o bienes para saldar la deuda".

En lo corrido del año un poco más de 3.900 personas ya se han puesto al día usando la herramienta de pagos en línea 'Pagos Bogotá', la cual permite hacer el trámite de manera ágil y segura. Es importante tener en cuenta que las infracciones de seguridad y convivencia aumenta su valor diariamente por intereses de mora.



Según la entidad, la iniciativa no solo busca hacer cumplir la ley, sino también reinvertir los recursos recuperados en programas y proyectos que beneficien a toda la ciudadanía.

