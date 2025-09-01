Le aliviarían el bolsillo a miles de bogotanos: acuerdo le bajaría a los impuestos

Bogotá sigue trabajando en una estrategia para transformar su modelo económico y social. Con la llegada del “Acuerdo para la Inversión y la Equidad”, la capital espera atraer millonarias inversiones, generar empleo formal y aliviar la carga tributaria de los hogares más vulnerables.



Inversión y empleo en Bogotá

El foco del acuerdo está en el impulso al sector privado y a los pequeños negocios. De acuerdo con lo señalado por la concejal Cristina Calderón Restrepo, ponente del proyecto, se trata de una transformación histórica: “Con este acuerdo lograremos más de 200 mil empleos formales y $77 billones en inversión para la ciudad. Es una oportunidad para dinamizar la economía y brindar seguridad jurídica a los inversionistas”.

Uno de los puntos cruciales es la simplificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), que pasaría de 13 tarifas a solo 4. Con este cambio, se espera que las micro y pequeñas empresas, que representan el 60% de los contribuyentes, puedan seguir creciendo sin que los impuestos se conviertan en un obstáculo.

Además, se contemplan exenciones de ICA para sectores estratégicos como salud, tecnología, industria y economía creativa. “Queremos que quienes decidan invertir en Bogotá tengan beneficios claros y progresivos. Según el monto de inversión, podrán acceder a planes de hasta 10 años con exenciones importantes”, agregó Calderón.

Impuestos que deberá pagar en agosto Foto: ImageFX

Equidad tributaria para los hogares

El acuerdo también incluye un componente social. La reforma al impuesto predial busca reducir la carga para más de la mitad de los hogares en estratos 1, 2 y 3.

“Lo que buscamos es equidad. Ninguna familia de estratos bajos y medios tendrá incrementos en el predial. Por el contrario, muchas verán reducciones en lo que pagan”, aseguró la concejal.

Publicidad

Con los recursos adicionales, se fortalecerán los programas de apoyo social. Entre ellos, el aumento en la cobertura para adultos mayores, que pasará de 38.000 a 71.000 beneficiarios. “La inversión social está en el centro de este acuerdo. No se trata solo de recaudar, sino de garantizar que esos recursos mejoren la vida de la gente”, enfatizó Calderón.

Otro punto clave es la autonomía de Bogotá frente a la Nación, pues la ciudad busca no depender de las finanzas del Gobierno. “Bogotá no puede depender de la voluntad política del Gobierno Nacional de turno. Con este acuerdo damos un paso hacia un estatuto tributario propio que brinde estabilidad y claridad para los ciudadanos y las empresas”, explicó la concejal.

El objetivo, según Calderón, es consolidar una ciudad más competitiva, justa e innovadora, donde la inversión privada sea sinónimo de beneficio colectivo.