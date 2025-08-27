Ciudadanos pagarían menos impuesto predial con proyecto de ley: ¿a quiénes beneficia?

Para muchos colombianos, pagar el impuesto predial llega a ser un peso importante en el bolsillo. Y es que, según la localidad, el barrio o la casa en la que viva, la tarifa puede variar, haciendo que el cobro sea más caro de lo esperado. Ante eso, un proyecto podría quitarle el “dolor de cabeza” a más de uno.

Resulta que la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de Carlos Fernando Galán, presentó una propuesta de reforma tributaria que significaría un alivio para miles de hogares y empresas en la ciudad.

Si bien el proyecto aún debe ser discutido en el Concejo, este traería consigo importantes cambios en el cobro del impuesto. La iniciativa permitiría que quienes tengan menos ingresos paguen menos, mientras que las personas con mayor capacidad económica asuman una carga superior.

Esta noticia representa un vuelco a la manera en la que actualmente se cobra el impuesto predial, siendo uno de los más significativos en las finanzas de Bogotá. De acuerdo con la administración distrital, la idea es avanzar hacia un esquema mucho más equitativo.

Beneficios del impuesto predial para hogares y empresas

Según lo proyectado por la Alcaldía, si el proyecto es aprobado, más del 50 % de los estratos 1, 2 y 3 se verían beneficiados con la reducción en el pago del impuesto predial. Esto significaría un alivio importante para las familias que deben destinar buena parte de su dinero al pago de la vivienda y los servicios.

Pero eso no es todo. El sector productivo también saldría beneficiado: cerca del 75 % de la industria y el 36 % de los comercios pagarían menos en el predial. Con ello, el Distrito busca estimular la actividad económica y, además, facilitar la inversión en la capital.

Por su parte, el 0,1 % de los hogares deberán asumir un incremento en su tarifa, ajustando el sistema para que quienes más tienen contribuyan en mayor proporción.



Así se cobra el impuesto predial actualmente

De momento, el predial se cobra según el avalúo catastral, el cual es definido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. A este valor se le añade una tarifa impositiva que varía de acuerdo con el uso del suelo (residencial, comercial, industrial, entre otros), el estrato socioeconómico y el rango de valor de la propiedad.

Esto significa que, incluso dentro de un mismo estrato, dos inmuebles pueden tener tarifas diferentes si el avalúo catastral no es el mismo.



Lo que viene en el Concejo

El proyecto de reforma tributaria, además de redistribuir el cobro del predial, significaría un aumento de $113.000 millones en el recaudo, según datos del concejal Julián Espinosa. La discusión ahora queda en manos del Concejo de Bogotá, donde se evaluará el impacto de la propuesta en los ingresos de la ciudad y en el bolsillo de los contribuyentes.

Si la iniciativa prospera, Bogotá tendría un esquema de impuesto predial más enfocado en la justicia tributaria, donde quienes menos tienen paguen menos y quienes cuentan con mayor capacidad económica aporten más.