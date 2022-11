Estos son los ocho requisitos para reabrir su local comercial en junio en Medellín

A través del decreto 596 de 2020 del 31 de mayo, firmado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la administración municipal fijó las reglas para la reapertura comercial y la nueva fase de aislamiento obligatorio en la que estará la ciudad a partir de este primero de junio.

Lo primero que deben saber las empresas y los empleados es que para la reactivación económica deben estar inscritos en la plataforma “Medellín Me Cuida” y en los establecimientos comerciales deberán exigirles a los clientes el uso de tapabocas como requisito para poder atenderlos.

Los establecimientos económicos tendrán siete requisitos, fijados en dicho decreto.

1. Realizar el control de ingreso y salida de los clientes. Para ello deberán tener registro de nombre completo, cédula o documento de identidad, teléfono y dirección. Ese control deberán hacerlo a través de las plataformas “CoronaApp” o un archivo de Excel que podrán pedir las autoridades en cualquier momento.

2. Es obligatorio tomar la temperatura a visitantes y trabajadores y designar zonas de desinfección.

3. Acordado con la Alcaldía a la hora de presentar el protocolo de bioseguridad, el comercio tendrá horarios diferentes de apertura y cierre, para evitar aglomeraciones en el sistema de transporte de la ciudad. Algunos establecimientos deberán abrir a partir de las 10:00 de la mañana y cerrar entre las 7:00 y las 10:00 de la noche.

4. No se podrá atender a nadie que no use tapabocas o se niegue a la toma de temperatura.

5. Solo podrán reabrir los locales comerciales registrados en “Medellín Me Cuida – Empresa” y que cuenten con la aprobación de bioseguridad por parte de la Secretaría de Salud de Medellín.

6. Por cada 6 metros cuadrados solo podrá ingresar un cliente al local comercial.

7. Están prohibidos los espacios de interacción social en los sitios comerciales.

8. No se podrán realizar actividades comerciales que están prohibidas en el decreto 749 de 2020 como Iglesias, bares, discotecas, gimnasios y restaurantes solo podrán funcionar con servicio a domicilio.

Para asistir a cualquiera de las actividades comerciales que hoy se reactivan en Medellín deberá cumplirse la medida de pico y cédula metropolitano que rige para 5 dígitos cada día, dependiendo de día par o impar.

Incumplir con estos requisitos de reapertura económica acarreará sanciones para comerciantes y clientes.

Conozca la normatividad:

