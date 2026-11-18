La ropa, los zapatos y los accesorios encabezan la lista de productos que los colombianos suelen comprar por internet durante las temporadas de descuentos. Así lo revela un estudio de Harris X, encargado por Amazon y realizado entre más de 1.000 compradores en línea del país, que identificó las categorías con mayor demanda de cara al Black Friday, el Cyber Monday y las compras de Navidad.

De acuerdo con los resultados, el 73 % de los encuestados adquiere prendas de vestir, calzado o accesorios durante estas jornadas. La electrónica personal ocupa el segundo lugar, con el 50 %, seguida de los electrodomésticos, con el 41 %, y los productos de belleza, con el 34 %.

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Paula Villaseñor, líder de Comunicaciones para Amazon Stores para Latinoamérica, señaló que la moda tiene una participación importante en las compras que se realizan a través de la plataforma. También explicó que las guías de tallas y las opciones de cambio permiten que los usuarios compren prendas sin necesidad de acudir a una tienda física.

“Lo que pasa es que cuando tú compras ropa en Amazon, tienes una guía de tallas bastante acertada. La otra cosa que tienes es la certeza de que si no te queda, lo puedes mandar a recambio y te lo cambian”, afirmó en una charla con Blu Radio.



Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

¿Qué compran más los colombianos durante Black Friday?

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El estudio permite identificar cuatro categorías que concentran buena parte de las preferencias de los consumidores:



Moda y accesorios: ropa, zapatos y bolsos. Es el grupo que encabeza las preferencias, con el 73 %.

ropa, zapatos y bolsos. Es el grupo que encabeza las preferencias, con el 73 %. Electrónica personal: dispositivos y productos tecnológicos, con el 50 %.

dispositivos y productos tecnológicos, con el 50 %. Electrodomésticos: artículos para el hogar, con el 41 %.

artículos para el hogar, con el 41 %. Belleza: productos de cuidado personal, maquillaje y otros artículos de esta categoría, con el 34 %.

Para esta temporada, Amazon anunció descuentos en productos seleccionados de esas categorías. La compañía informó que habrá rebajas de hasta el 45 % en ropa, 40 % en zapatos, 40 % en televisores, 35 % en computadores y monitores y 35 % en productos de belleza y cuidado personal. Los descuentos están sujetos a disponibilidad.

Tiendas físicas Amazon Foto: AFP

Los colombianos planean más sus compras y comparan precios

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Otro de los hallazgos del estudio está relacionado con la manera en que los consumidores toman sus decisiones. El 75 % afirma que dedica más tiempo que el año pasado a comparar precios entre diferentes páginas web. Además, el 73 % revisa con mayor detenimiento las reseñas y características de los productos, mientras que el 71 % asegura que ahora planifica sus compras con anticipación.

Esta tendencia también fue mencionada por Villaseñor, quien sostuvo que los compradores colombianos no suelen tomar decisiones únicamente por impulso durante estas jornadas.

“Ellos toman tiempo, investigan, comparan precios, hacen sus listas de lo que quieren comprar para el final del año. Entonces, es un consumidor con mucho discernimiento, que toma cuidado con su dinero y que realmente quiere hacer la mejor decisión”, explicó.

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El informe también muestra que las compras de fin de año no están destinadas exclusivamente a los regalos. El 39 % de los encuestados planea distribuir sus compras no esenciales en proporciones similares entre otras personas y para sí mismos. Además, el 55 % afirma que está más dispuesto que el año pasado a comprar productos personales o agregar artículos no esenciales al carrito.

El Black Friday 2024 es una oportunidad para hacer compras con descuentos. Fotomontaje: Blu Radio

¿Cuándo serán los descuentos de Black Friday y Cyber Monday?

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Amazon anunció 12 días de descuentos, entre el 19 y el 30 de noviembre de 2026. La jornada incluye ofertas en moda, tecnología, belleza, hogar, cocina y entretenimiento.

Villaseñor también explicó que el Cyber Monday, previsto para el 30 de noviembre, tendrá un énfasis particular en tecnología. “En Cyber Monday, el enfoque está en dar descuentos muy agresivos en tecnología”, señaló.

Por eso, quienes estén buscando computadores, dispositivos electrónicos u otros productos tecnológicos podrán comparar las ofertas de esa fecha con las disponibles durante Black Friday.