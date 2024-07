Exministro Ocampo dice que presidente Petro no sabe cómo funciona margen de riesgo

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el ministro de Hacienda José Antonio Campo habló sobre la situación económica que actualmente atraviesa Colombia y se refirió a las posibilidades de obtener un financiamiento internacional. Mencionó que, si bien es posible conseguir financiaciones explícitas para temas asociados al proceso de paz, esto tendría que venir a través de bancos multilaterales de desarrollo o con cooperación de algunos países.

Sin embargo, señaló que las afirmaciones del presidente Gustavo Petro acerca de “reducir el riesgo país” en el endeudamiento colombiano, no corresponden a la realidad del mercado. En ese sentido, Ocampo explicó que el margen de riesgo en los bonos emitidos por un país en el mercado internacional es positivo para todos los países en desarrollo y, en el caso de Colombia, es particularmente alto debido a la pérdida del grado de inversión. Según dijo, la única forma de reducir el margen de riesgo es con un buen manejo macroeconómico.

El exministro Ocampo dijo que, tal y como lo habla el presidente Petro, no es. Recalcó, así, que ese margen de riesgo al que hacen alusión, por ejemplo, es positivo solo para aquellos países en desarrollo y Colombia perdió el grado de inversión desde mucho antes, según las calificadoras, y ahora hay una “perspectiva negativa”.

“Uno puede conseguir financiaciones explícitas para temas asociados al proceso de paz. Esa financiación, diría yo, tendría que venir por el lado de los bancos multilaterales, del Banco Mundial o con cooperación de algunos países, pero si el presidente quiere referirse, cuando se habla de márgenes de riesgo, son en el mercado privado de capitales y perdón, pero creo que no conoce cómo funciona. Esa afirmación no corresponde a nada que tenga que ver con la realidad; los bonos que un país emite en el mercado internacional tienen un margen de riesgo. Ese margen de riesgo es positivo para todos los países en desarrollo y es particularmente alto para Colombia ahora, porque Colombia perdió lo que se llama el grado de inversión, es decir, que dos calificadoras de riesgo nos quitaron ese grado bajo el Gobierno anterior y debo decir que la tercera gran calificadora ya nos acaba de pasar a perspectiva negativa”, detalló.

Publicidad

Enfatizó que, entonces, “la única forma de reducir margen de riesgo es con un buen manejo macroeconómico y esa es la única forma de ir y volver a recuperar el grado de inversión”. Por eso, indicó que esa es una realidad del mercado.

“Así funcionan los mercados y no hay forma alguna de decirle: a ese margen de Gobierno o para un propósito particular. Eso no, así no funciona en los mercados”, puntualizó el exministro de Hacienda.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga: