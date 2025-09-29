Expectativas de negocios por participación de Colombia en Expo Osaka son de 47 millones de dólares

Después del ruido generado por algunas cifras relacionadas con la venta de lechona en el pabellón de Colombia de la Expo Osaka en Japón, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, dijo que los resultados alcanzados hasta el momento han superado lo invertido en la participación nacional.

Las expectativas de negocios son de 47 millones de dólares en las dos macrorruedas de turismo, inversión y exportaciones; en contraste, el montaje y otras tareas inherentes a la presencia nacional en la feria han costado 10 millones de dólares, cuatro veces menos de lo que se tiene proyectado recibir como país.

Los sectores donde más hay expectativa de negocios son transición energética, turismo y agroindustria. “Inversiones para tecnificar, sobre todo el agro. En esos sectores están muy interesados no solamente Japón por la rueda de negocios que tuvimos”, dijo, al resaltar que los interesados son varios países.

Anunció que hay algunas empresas que ya han cerrado negocios, entre ellas una asiática con otra del Valle del Cauca por 5 millones de dólares, en un negocio de compra y venta de aguacate hass.



Entre los rubros que siguen ofreciendo en el pabellón de Colombia están artesanías y alimentos tradicionales que, asegura, son muy solicitados, como empanadas, pandebono, café en diversas presentaciones y de varias regiones del país, cacao, entre otros 700 productos.

Asegura que, en promedio, a diario ingresan 7.000 personas al pabellón y, desde que inició, han visitado el stand de Colombia 1 millón 300 mil ciudadanos.

En la Expo Osaka tienen participación 161 países y finaliza el próximo 13 de octubre, al cumplirse seis meses de haber iniciado.