Economista advierte sobre el dinero digital e invita a hacer uso responsable

Es bien sabido que actualmente el dinero en físico ha perdido protagonismo, ya que la era digital ha tomado mucha fuerza con aplicaciones que permiten almacenar, pagar o recibir consignaciones, entre otras cosas. La economista Nathalia Barón expresó en Blu Jeans "Cien por ciento meterse en el cuento", ya que las personas no pueden estar a la vanguardia de la economía global

"Es un gran desafío abrir nuestra mente, comprender de qué se trata esta oportunidad que hoy está puesta sobre la mesa y hacernos cargo de aprender lo necesario para poder aprovechar esta era digital y al contrario, digamos de tal vez como era antes, que era más difícil por todo. Hoy poder apalancamos en la era digital para poder progresar más en lo económico". Expresó la Nathalia Barón

Es normal que las personas sientan temor ante este tipo de situaciones, ya que las personas se basan en experiencias negativas y evitan utilizar estas aplicaciones.

"Porque dada una experiencia personal o una experiencia de alguien a quien conocen, asociaron lo digital con estafas, como con el tema de ciberseguridad, en el que también somos muy, digamos, amateur aún y entonces prefieren tomar distancia de eso. Pero lo que es real es que el mundo digital pone delante de nosotros una gran oportunidad. Así como tiene estas sombras que serían estas plataformas digitales que son estafas. Esta posibilidad de que alguien te contacte y tú ni siquiera sepas cierto que se está diciendo es verdad que es una realidad".

¿Cómo empezamos a generar ingresos?

La economista aseguró: "el ingreso en la era digital tiene como dos posibilidades una es un ingreso activo, y cuando hablo de un ingreso activo hablo del dinero generado en el que yo me involucro y ahí hay una oportunidad de crear dinero activamente"

También enfatizó en realizar la debida diligencia en el proceso de verificación de confiabilidad de la plataforma donde se pondrá el dinero sea real y no es una estafa, ya que en la actualidad hay muchos lugares donde ofrecen estos servicios con el interés de robar su dinero.

El uso de estas aplicaciones para generar dinero va en cada persona, para algunos puede ser algo difícil y para otras algo fácil. No hay que poner limitaciones, "una creencia común es que como el mundo es un lugar lleno de oportunidades y gente buena y correcta para hacer negocios. Porque si yo pienso que todos son unos estafadores que todos me van a robar" aseguró la economista.

¿Cómo se educar en este tipo de economía?

La conciencia del dinero, se trata del involucramiento que las personas tienen o que logran en ese vehículo que se eligió para crecer y por eso el nivel de pasión y de conexión que las personas pueden experimentar "con lo que yo quiero crear dinero se vuelve vital, porque entonces estar ahí presente y aprender de eso será algo que me encantará, pero si ni me conecta ni me gusta ni quiero, pero solo lo hago por el dinero" dijo la economista.

Normalmente las personas pierde dinero en ese proceso porque no está tampoco la energía de conexión con el dinero para poder prosperar en ese vehículo. "Nosotros sabemos que mucho de lo que se dice, por ejemplo, la criptomoneda es mentira. Una parte es verdad, pero lo que sí es real es que hacia el lugar de monedas digitales es hacia el que va del mundo y hoy hay bancos. De hecho, invirtiendo en esto, o sea, el sector financiero típico se está moviendo hacia allá"