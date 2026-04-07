¿Gastó de más en Semana Santa? El truco de DataCrédito para salvar su puntaje

Tras las festividades de Semana Santa, miles de colombianos buscan proteger su salud financiera y el puntaje crediticio ante el incremento de deudas estacionales. En un país donde 33,2 millones de adultos ya acceden al crédito formal y 118.000 personas ingresan al sistema cada mes, mantener un historial positivo es vital para garantizar futuras financiaciones.

DataCrédito Experian destaca que el puntaje crediticio, que oscila entre 150 y 999 puntos, promedia los 630 en Colombia. Este indicador se construye a partir del comportamiento de pago en bancos, comercios y telecomunicaciones. Un descuido tras las vacaciones puede deteriorar esta cifra, afectando el acceso a tasas de interés favorables y mayores plazos.



Consultar puntaje de crédito gratis y retomar el control

La primera recomendación para los ciudadanos es reactivar la revisión periódica de su información financiera. Según la entidad, retomar el control implica revisar en detalle el historial de pagos y el puntaje crediticio. Actualmente, herramientas como midatacredito.com cuentan con más de 10 millones de usuarios registrados, lo que demuestra un interés creciente por tomar decisiones informadas.

Blu Radio. Dinero //Foto: referencia

El regreso a la rutina exige un 'cierre de viaje' financiero. Es fundamental identificar consumos de última hora, como servicios de hotel o transporte, que pueden aparecer días después. "Las vacaciones casi nunca salen exactamente como se presupuestaron", advierte la entidad, sugiriendo que se debe reorganizar el flujo de caja con el dinero disponible real para evitar que los gastos cotidianos desplacen las obligaciones ya adquiridas.



Cómo evitar reportes negativos en centrales de riesgo

Para proteger la trayectoria crediticia, es crucial revisar las fechas de corte de los próximos 15 días. La desincronización de la rutina suele causar olvidos en los pagos, lo que impacta negativamente el perfil del usuario. Asimismo, se recomienda evaluar conscientemente si es necesario diferir deudas para proteger el flujo de caja mensual. Esta acción no es un error financiero siempre que sea una decisión consciente y no una reacción para no comprometer el puntaje ante las centrales de riesgo.