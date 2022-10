Top 5 de las 'tumbadas' en las que pueden caer los consumidores financieros

La Superintendencia Financiera advirtió que falsas noticias circulan en redes sociales que podrían llevarlo a perder su dinero. Estas son:



1. Los famosos telares



A pesar de las advertencias en contra de los Telares de la Prosperidad, los promotores de este esquema siguen intentando quedarse con los ahorros de las mujeres.



Ningún telar está autorizado para operar en el país, ni cuenta con respaldo del gobierno.



2. Falsos contratos de crédito con la Superfinanciera



En internet circula un falso formulario con logos de la Superfinanciera para exigir el pago de dinero a cambio de un crédito de libre inversión.



"La Superintendencia Financiera no participa en procesos de trámite y no gestiona créditos con ninguna entidad. Tampoco exige dinero a las personas por ningún concepto", explicó el superintendente Jorge Castaño.



3. Supuesta sanción por usar el celular en el banco



Aunque muchas entidades financieras prohíben a sus clientes usar el celular dentro de sus oficinas por razones de seguridad, no existe ninguna multa por hacerlo.



Por el contrario hay un piloto con cinco bancos del país para poner en marcha oficinas en las que usted pueda utilizar su celular en el futuro.



4. Famosos promocionando criptoactivos



Los promotores de criptoactivos están usando el nombre de personas famosas y jugadores de fútbol para convencer a las personas de meter sus ahorros en activos sin respaldo.



El gobierno ha reiterado que las monedas virtuales no cuentan con ninguna vigilancia pública ni privada y que las personas que invierten su dinero en ellas no tienen ninguna garantía.



5. Supuesto cobro de comisiones por sacarlo de datacrédito



Son varias la cartas falsificadas, con logos de la Superfinanciera, donde se cobra a las personas por sacarlas del reporte negativo en data crédito o ayudarlas a acelerar el desembolso de un crédito.



Las cartas no tienen relación con la entidad y son solo una excusa para quedarse con el dinero de las personas.



