Gobierno mantiene plan para separar valor de vivienda VIS del salario mínimo: el borrador de decreto

El documento establece topes máximos para la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), y obliga a los vendedores a mantener el precio de las viviendas sociales en pesos, sin atarlo al salario mínimo, desde el momento en que el comprador manifieste su interés.

El Gobierno nacional publicó un borrador de decreto que modifica el marco regulatorio de la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), con el objetivo de fortalecer la protección de los hogares de menores ingresos y garantizar una mayor transparencia en la comercialización de proyectos habitacionales.

Uno de los cambios más relevantes es la obligación para los oferentes de informar el precio total de la vivienda en pesos colombianos desde el momento en que el comprador manifieste su intención de adquirirla, ya sea mediante promesa de compraventa, encargo fiduciario u otros mecanismos contractuales. Ese valor será el único exigible durante la ejecución del contrato, con el fin de evitar incrementos asociados al salario mínimo que no reflejen los costos reales de construcción.

La norma establece que el precio máximo de la Vivienda de Interés Social será de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), mientras que la Vivienda de Interés Prioritario tendrá un tope de 90 salarios mínimos. En el caso del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se mantiene un régimen excepcional que permite precios de hasta 280 salarios mínimos para vivienda rural, debido a sus condiciones territoriales y logísticas.



El decreto también introduce el principio de interpretación favorable al consumidor y refuerza las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio, que verificará el cumplimiento de las nuevas reglas.

Viviendas de Interés Social referencia Foto: Alcaldía de Bogotá

Según el Ministerio de Vivienda, la medida busca reducir los riesgos financieros para los hogares de menores ingresos, mejorar la transparencia del mercado inmobiliario y garantizar el acceso efectivo al derecho constitucional a una vivienda digna.