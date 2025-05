Gobierno mezcla irresponsabilidad y oportunismo con 'tributaria': Fenalco

El Gobierno está forzando a las empresas a financiarlo a costa de su caja en una medida que mezcla oportunismo político con irresponsabilidad fiscal, aseguró este jueves el gremio de los comerciantes Fenalco tras el aumento de retenciones en la fuente.

El decreto sube las tarifas de retención en sectores como el petróleo, el agro y la generación de electricidad, lo que implicara que esas empresas deberán adelantar el pago de impuestos de 2026 en una mayor medida.

“Nuevamente, se pone en evidencia la indolencia de un Gobierno, acosado por escándalos de corrupción, comprometido políticamente con la burocracia creciente, que confunde la técnica económica con la terquedad ideológica y, al que, además, no le importa el efecto de sus nefastas decisiones en el tejido empresarial, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Jaime Alberto Cabal. Foto FENALCO

Para Fenalco, esto no es más que una reforma tributaria disfrazada que asfixia la caja de las empresas y su capital de trabajo, especialmente en sectores que dependen mucho de tener dinero en la cuenta bancaria o en la caja, como los comercios.

Además, dicen desde Fenalco, no hay que perder de vista que esto aquí no solo se descuaderna las finanzas de los empresarios, sino también las del propio Gobierno, pues lo que van a pagar de más los empresarios son anticipos que no van a llegar a las cuentas públicas en 2026.

“Esta figura impuesta no solo desconoce la realidad financiera de las empresas, sino que además convierte al sector productivo en financiador forzoso del Estado, sin recibir nada a cambio. Es una fórmula peligrosa que combina irresponsabilidad fiscal con oportunismo político, a costa del tejido empresarial del país”, concluyó Cabal Sanclemente.