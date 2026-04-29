Gobierno prepara dos decretos en el Día del Trabajo: uno cambiará reglas para tercerización laboral

El presidente Gustavo Petro estará en Medellín este 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, donde planea anunciar dos decretos desde el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, según conoció Blu Radio, solo uno de ellos quedará listo para esa fecha, mientras que el segundo —relacionado con la tercerización laboral— se firmaría aproximadamente dos semanas después.

La jornada de marchas estará acompañada por un discurso del mandatario, en el que se espera oficializar el primer decreto: un plan de negociación colectiva del sindicalismo. Esta medida se enmarca en la decisión del Gobierno de reconocer a los sindicatos como sujetos de reparación colectiva.

La principal novedad está en el segundo decreto, aún en construcción, que busca precisar las reglas de la tercerización laboral en Colombia. De acuerdo con lo conocido, la norma aplicará tanto para el sector público como para el privado y establecerá una diferenciación clara entre tercerización laboral y contratos temporales.

Uno de los puntos clave del borrador es que las actividades misionales de una empresa no podrán ser tercerizadas. Es decir, aquellas funciones que constituyen el núcleo del negocio deberán ser desarrolladas directamente por empleados vinculados a la organización. Por ejemplo, en el caso de un hospital, médicos y enfermeras —al ser parte esencial de la atención— no podrían estar bajo esquemas de tercerización.



El decreto también plantea que en estos casos no deberían utilizarse contratos de prestación de servicios, ni contratos a término fijo, ni esquemas de intermediación laboral para funciones misionales. Además, introduce el concepto de “solidaridad de empleador”, que implicaría que la empresa principal responda por las obligaciones laborales si el tercero incumple.

En la práctica, esto significaría que si un trabajador —como un médico contratado a través de una cooperativa— ve vulnerados sus derechos o si la intermediaria desaparece, la entidad contratante, en este caso el hospital, deberá asumir la responsabilidad laboral. Desde el Ministerio del Trabajo señalan que el decreto se ha venido construyendo en mesas con distintos gremios, incluyendo la ANDI, pese a las diferencias existentes.

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El objetivo, según el Gobierno, es evitar que la tercerización se convierta en un mecanismo de precarización laboral. El texto también reafirma que los contratos temporales seguirán vigentes sin cambios. Estos se aplican, por ejemplo, para cubrir licencias de maternidad o incapacidades prolongadas, y no se verían afectados por la nueva regulación.

La iniciativa retoma un debate que ya había surgido en la fallida reforma laboral, cuando el Gobierno propuso equiparar los derechos de trabajadores tercerizados y de planta, lo que generó controversia y finalmente fue retirado del proyecto.

Ahora, mediante este decreto, el Ejecutivo busca delimitar con mayor precisión en qué casos será permitido recurrir a la tercerización. Por ejemplo, servicios como alimentación o transporte en un hospital sí podrían ser contratados externamente, al no formar parte del objeto misional.