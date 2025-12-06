Gobierno sube arancel de buses eléctricos al 10% para impulsar la industria y consolidar un clúster

El Gobierno nacional formalizó el incremento del arancel para la importación de buses eléctricos, que pasará del 0 % al 10 % tras varios meses de debate interno. La medida, que generó expectativa en el sector de movilidad sostenible, se adopta en un momento, que según como afirma el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el que Colombia es reconocida como el único país de América del Sur con capacidad para ensamblar buses eléctricos biarticulados, utilizando en gran parte autopartes de fabricación nacional.

El ministerio aseguró que la decisión es tomada luego de que se soportara que el país cuenta hoy con una industria madura capaz de responder a la demanda interna y regional. Actualmente, este sector tiene la posibilidad de producir hasta 1.500 unidades anuales y, según los fabricantes, existe margen para duplicar la capacidad hasta 3.000 vehículos gracias al ingreso de nuevos inversionistas y a la consolidación de proveedores locales.

“La transición energética adquiere sentido económico cuando se convierte en capacidad productiva. Colombia ya demostró que puede producir y abastecer su propia demanda, y que puede proyectar una oferta competitiva hacia la región. Proteger y expandir esa capacidad no es un gesto defensivo, es una decisión estratégica: es asegurar que el cambio tecnológico se traduzca en industria, empleo calificado y competitividad real para el país”, afirmó Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

El panorama industrial vinculado a esta actividad continúa en expansión: hoy operan 47 proveedores directos y cerca de 280 indirectos, que juntos generan más de 13.000 empleos en áreas como manufactura, ingeniería, sistemas eléctricos, diseño de carrocerías y desarrollo tecnológico. Este escenario ha sido clave para que el Gobierno plantee la consolidación de un clúster regional de movilidad eléctrica con base en talento, infraestructura y cadenas productivas nacionales.



De acuerdo con el decreto expedido, el nuevo arancel empezará a aplicarse 15 días después de su publicación oficial. Esto significa que la tarifa del 10% entrará en vigor a partir del martes 16 de diciembre, con lo cual se espera un ajuste en las importaciones y un impulso adicional a la producción local en el corto plazo.