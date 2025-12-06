En vivo
Economía  / Gobierno sube arancel de buses eléctricos al 10% para impulsar la industria y consolidar un clúster

Gobierno sube arancel de buses eléctricos al 10% para impulsar la industria y consolidar un clúster

A partir del 16 de diciembre se regiría el arancel para la importación de buses eléctricos, asegurando que Colombia es el único país de Sudamérica capaz de ensamblar buses eléctricos biarticulados con producción local.

