Gobierno volverá a usar cargo por confiabilidad y anuncia subasta

A pesar de las críticas del Gobierno al mecanismo del cargo por confiabilidad, al que acusa de estar elevando las tarifas que pagan los usuarios mes a mes, el Gobierno está preparando nuevas asignaciones.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunció la convocatoria de una subasta de expansión del cargo por confiabilidad para el periodo 2029 a 2030.

El cargo por confiabilidad es una remuneración para los proyectos de generación de electricidad que se entrega a cambio de garantizar energía firme para el sistema, incluso durante los periodos de sequía. Se financia con el pago mensual de la factura por parte de los usuarios.



¿Cuál es el objetivo de la subasta?

Que nuevos proyectos de generación de electricidad comiencen a operar en esos años y garanticen la energía que requiere el sistema, especialmente en momentos de pocas lluvias, como el fenómeno del niño.

Durante las últimas semanas varios gremios del sector, e incluso la Contraloría, le advirtieron al Gobierno que si no convocaba una subasta de expansión el país corría el riesgo de enfrentar apagones en el año 2029.

Según la Creg, en esta subasta se implementaron mecanismos para incentivar tanto la entrada anticipada en operación como el recambio tecnológico. Además, se permitirá la participación de productos que aún no tienen capacidad de transporte asignada.

“Los proyectos sin capacidad de transporte asignada que vayan a participar en esta subasta de expansión recibirán suficiente información técnica para conocer de mejor manera el impacto de la conexión de sus proyectos y presentar una oferta en la subasta valorando adecuadamente sus riesgos”, afirmó el director de la Creg Antonio Jimenez.

El Gobierno espera introducir modificaciones al funcionamiento del cargo por confiabilidad, a través de un proyecto de ley en el Congreso de la República.