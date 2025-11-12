Grupo Éxito acumula ganancias por 383.000 millones entre enero y septiembre

Grupo Éxito acumula una ganancia de 383.000 millones de pesos entre enero y septiembre según el reporte de la compañía a los inversionistas. En el tercer trimestre del año las ganancias llegaron a los 143.000 millones de pesos, lo que contrasta con las pérdidas del año anterior.

"Este cambio es consecuencia de una mejora en el desempeño operativo, menores costos financieros y la contribución de los negocios del ecosistema, además de un efecto positivo no recurrente derivado del reconocimiento de una mayor participación del Grupo en la operación de Uruguay", señaló la compañía en un comunicado.

Los ingresos del conglomerado alcanzan ya los 15,8 billones de pesos en lo corrido del año y Colombia es el mayor impulsor de los resultados del Grupo "con una participación del 78,3 % en los ingresos totales". Los ingresos de Grupo Éxito en Colombia aumentaron 4,4 % este año (si se descuenta el efecto de la tasa de cambio). Mientras tanto, Uruguay mostró un crecimiento del 3,7 % y Argentina, por su parte, "sigue enfrentando un contexto retador" y presentó una caída en los ingresos.

“En Grupo Éxito nuestro compromiso es claro: crear valor que perdure, acompañando el desarrollo de las personas, las familias y los territorios en los que estamos presentes. Los resultados de este tercer trimestre son un reflejo de ello: hemos avanzado con disciplina y coherencia, consolidando una operación más eficiente, fortaleciendo nuestro ecosistema y reafirmando la confianza en la estrategia que trazamos desde el inicio y así lo demuestran las cifras", afirmó Carlos Calleja, Presidente de Grupo Éxito.



Además, añadió que: "La utilidad neta consolidada de Grupo Éxito alcanzó $383.000 millones de pesos en los primeros nueve meses del año y $143.000 millones de pesos en el tercer trimestre del año, revirtiendo la pérdida registrada en los mismos periodos del año anterior; los ingresos consolidados llegaron a $15,8 billones de pesos a septiembre del 2025 y a $5,2 billones de pesos en el tercer trimestre. Por su parte, el EBITDA recurrente consolidado a septiembre fue de $1,2 billones de pesos, con un crecimiento del 28,9 % y al tercer trimestre fue de $448 mil millones de pesos, alcanzando un margen de 8,6 %, creciendo un 30,9 % comparado con el tercer trimestre del año anterior. Cada avance confirma que vamos en la dirección correcta. Con una visión de largo plazo, decisiones firmes y trabajo en equipo, llegamos al cierre de 2025 con optimismo”.



¿Cómo le fue en Colombia al Grupo Éxito?

Según la compañía, los resultados del tercer trimestre respaldan la decisión de fortalecer el retail como negocio principal. En el acumulado del año, las ventas crecieron 4,7%, alcanzando $11,4 billones de pesos. En el último trimestre, las ventas que más crecieron fueron las de productos distintos a los alimentos, con una expansión del 9,1 %.

Las ventas mismos metros también registraron un crecimiento de 5,5 %, ubicándose por encima de niveles de inflación, y los canales digitales alcanzaron más de $576.000 millones de pesos en ventas, con una participación del 14,6%.

Durante el tercer trimestre del año, los negocios complementarios como el inmobiliario continúan generando un aporte relevante para el resultado del Grupo Éxito en el país. Actualmente, el portafolio inmobiliario de la compañía (opera más de 807.000 metros cuadrados de área bruta arrendable (GLA) en galerías y centros comerciales) reportó una ocupación superior al 97 %. Los ingresos de Viva Malls crecieron un 12,4 % en comparación con el tercer trimestre de 2024 y alcanzaron un margen EBITDA del 76,3 %. Así mismo, TUYA y Puntos Colombia continuaron mostrando un desempeño sólido y aportaron $3.114 millones y $4.034 millones de pesos, respectivamente, al resultado neto del Grupo Éxito Colombia.

“Lo que inició hace más de un año como un proceso profundo de transformación hoy se refleja en los resultados de Grupo Éxito y nos posiciona como una organización más sólida, eficiente y consistente".